Хапшење због кријумчарења људи: У акцији ''Сиријус'' ухапшена једна особа

26.05.2026 09:27

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ ухапсили су на подручју Бихаћа једно лице због сумње да је починило кривична дјела кријумчарење лица и организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната.

Лице је ухапшено јуче у наставку оперативне акције "Сиријус" и спроведено је у просторије Сипе ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, саопштено је из ове агенције.

Приликом претреса код овог лица су откривени и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ да су почињена кривична дјела.

Активности су реализоване на основу налога Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ, а у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције БиХ.

(СРНА)

