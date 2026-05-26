Хапшење због кријумчарења људи: У акцији ''Сиријус'' ухапшена једна особа

Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ ухапсили су на подручју Бихаћа једно лице због сумње да је починило кривична дјела кријумчарење лица и организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната.
Лице је ухапшено јуче у наставку оперативне акције "Сиријус" и спроведено је у просторије Сипе ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, саопштено је из ове агенције.
Приликом претреса код овог лица су откривени и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ да су почињена кривична дјела.
Активности су реализоване на основу налога Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ, а у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције БиХ.
