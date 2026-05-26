Претреси у Дервенти: Пронађена већа количина оружја и минско-експлозивних средстава

Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима Полицијске управе Добој реализовали су оперативну акцију усмјерену на сузбијање кривичног дјела "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".
Како је саопштено из МУП-а, током истражних мјера и радњи, које су спровођене под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој, извршени су претреси на локацијама које користе лица чији су иницијали М.Б, И.Л, Ј.Л. и Н.Б. на подручју Дервенте.
Том приликом пронађена је већа количина оружја и минско-експлозивних средстава.
Наведена лица су испитана у својству осумњичених и против истих надлежном тужилаштву биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".
