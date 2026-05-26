Преминуо Драгољуб Мићуновић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Драгољуб Мићуновић, један од обновитеља рада и оснивача модерне Демократске странке, преминуо је у 95. години.
"Са дубоком тугом опраштамо се од Драгољуба Мићуновића, једног од обновитеља рада и оснивача модерне Демократске странке, њеног првог предсједника послије обнове 1990. године и човјека који је својим животом обиљежио борбу за слободу, демократију и достојанство политике у Србији", саопштено је из Демократске странке и додају:
"Драгољуб Мићуновић припада генерацији људи који су знали цену слободе, јер су је плаћали лично, али који од борбе за демократску Србију никада нису одустали".
Као филозоф, професор, политички затвореник, парламентарац и демократа, додају оставио је траг који превазилази једну странку и припада политичкој историји Србије.
Сцена
Пјевач открио да је за ноћ добио бакшиш од 60.000 евра
Наводе и да за ту странку његово име остаје дио њеног идентитета, њене обнове и њене обавезе да настави борбу за Србију слободних грађана, јаких институција и демократских вриједности.
"Породици, пријатељима, поштоваоцима и свим демократама упућујемо најискреније саучешће. Нека му је вечна слава", поручују из Демократске странке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
14 ч0
Србија
15 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
13
03
12
56
12
51
12
47
12
45
Тренутно на програму