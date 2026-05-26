Logo
Large banner

Пјевач открио да је за ноћ добио бакшиш од 60.000 евра

Аутор:

АТВ
26.05.2026 10:26

Коментари:

0
Пјевач Немања Николић сједи и пјева у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot/A Sad Malo Mi

Пјевач Немања Николић признао је да је за једну ноћ зарадио чак 60.000 евра.

Нагласио је да никада није “јурио” бакшиш, већ да је све долазило спонтано.

Претицање у тунелу код Бара

Регион

Трагедија у Црној Гори избјегнута ''за длаку'': Претицао у тунелу, аутомобили се једва мимоишли

– Бакшиш није неко морање, то је индивидуална ствар. Ја нисам бакшиш теријер, никада нисам јурио бакшиш да идем од стола до стола. Апсолутно никада то нисам радио. Увијек је то било нешто спонтано – признао је Немања и описао ситуацију када је за ноћ зарадио 60.000 евра.

– То су била два господина која су једноставно у том моменту била весела и добро расположена. Једноставно десило се такво вече и радо га се сјећам – нагласио је Николић.

Претреси 1.webp

Хроника

Претреси у Дервенти: Пронађена већа количина оружја и минско-експлозивних средстава

– Потрошио сам ја то одавно – признао је Немања и додао:

– Мало је дегутантно причати о новцу, али ја сам то једном признао. То је било баш давно, десило се у Црној Гори. Ми радимо, ми волимо наш посао и музика је наша лубав, али наравно ми радимо овај посао и један од разлога због којих то чинимо је новац.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пјевач

естрада

бакшиш

Немања Николић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Република Српска

Стевандић: Шмит одлази, а са њим и ОХР - ми остајемо

3 ч

1
Војни авион

Свијет

Турски авиони нарушили ваздушни простор Грчке

3 ч

0
Тинејџер покушао да се кандидује за посланика у Нигерији.

Свијет

Тинејџер покушао да се кандидује за посланика у Нигерији: Тврдио да има 30 година и патуљаст раст

3 ч

0
Сунце у пустињи.

Свијет

Током топлотног таласа у Француској преминуло седам особа: Међу њима троје малољетника

3 ч

0

Више из рубрике

Пјевач Слободан Васић бере цвијеће.

Сцена

Слоба Васић усред ноћи брао цвијеће, а у позадини се чује ''Био сам пијанац''

3 ч

0
Euphoria serija Sidni Svini

Сцена

Сидни Свини не престаје изазивати контроверзе сценама секса: Придружио јој се син Ричарда Гира

14 ч

0
Нова пресуда: Северинин син ће од сада живјети с њом

Сцена

Нова пресуда: Северинин син ће од сада живјети с њом

14 ч

2
оперисал анос инфлуенсерка

Сцена

Оперисала нос да њена дјеца не би имала ружан: Једни плачу од смијеха, други је бране

15 ч

0

  • Најновије

12

56

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

12

51

Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

12

47

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

12

45

Судар у кружном току у Бањалуци

12

37

Кремљ: За Европу опасно то што Кијев слави нацисте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner