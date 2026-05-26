Пјевач открио да је за ноћ добио бакшиш од 60.000 евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Немања Николић признао је да је за једну ноћ зарадио чак 60.000 евра.
Нагласио је да никада није “јурио” бакшиш, већ да је све долазило спонтано.
– Бакшиш није неко морање, то је индивидуална ствар. Ја нисам бакшиш теријер, никада нисам јурио бакшиш да идем од стола до стола. Апсолутно никада то нисам радио. Увијек је то било нешто спонтано – признао је Немања и описао ситуацију када је за ноћ зарадио 60.000 евра.
– То су била два господина која су једноставно у том моменту била весела и добро расположена. Једноставно десило се такво вече и радо га се сјећам – нагласио је Николић.
– Потрошио сам ја то одавно – признао је Немања и додао:
– Мало је дегутантно причати о новцу, али ја сам то једном признао. То је било баш давно, десило се у Црној Гори. Ми радимо, ми волимо наш посао и музика је наша лубав, али наравно ми радимо овај посао и један од разлога због којих то чинимо је новац.
