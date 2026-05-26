Турски авиони нарушили ваздушни простор Грчке

Аутор:

АТВ
26.05.2026 09:59

Војни авион
Фото: Pixabay

Наоружани турски борбени авиони поново су почели да нарушавају грчки ваздушни простор, а у једном случају дошло је до инцидента између два грчка и два турска авиона типа "Ф-16" у подручју између острва Лемнос и Лезбос, саопштили су неименовани грчки званичници.

"Овај сусрет представља трећи такав инцидент од почетка ове године. Претходни случајеви забиљежени су 26. марта и 12. маја, након ранијег сукобљавања у децембру", наводи се у извјештају.

Лист "Катимерини" наводи да су се, прије овог недавног низа инцидената, посљедње симулиране ваздушне борбе догодиле у фебруару 2023. године.

Званичници у Атини прате да ли најновији инцидент указује на повратак ранијим турским тактикама застрашивања или је ријеч о изолованим случајевима показивања тензија.

(СРНА)

