Током топлотног таласа у Француској преминуло седам особа: Међу њима троје малољетника

26.05.2026 09:43

Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Портпаролка француске владе Мауд Брегеон изјавила да постоји "седам смртних случајева директно или индиректно повезаних" са таласом великих врућина који посљедњих дана погађа Француску.

Навела је најмање пет утапања и смрти током спортских такмичења, подсјећајући да "све то треба детаљно разјаснити по завршетку актуелног таласа врућине".

Кабинет портпаролке прецизирао је за АФП да су се двије особе удавиле у департману Гиронде, једна у Марни, једна у Сени и Марни и једна у департману Мен и Лоара.

У Гирондеу су пријављене двије смрти у недјељу, када су људе однијеле јаке морске струје. Ријеч је о жени из Њемачке, старе око 50 година и мушкарцу у шездесетим годинама поријеклом из Кореза, преносе локални медији.

У суботу се седамнаестогодишњак утопио покушавајући да се купа у ријеци Сени. Још један седамнаестогодишњак утопио се у понедјељак поподне у ријеци Марни. Петнаестогодишњи тинејџер такође се удавио у недјељу у области Мен и Лоаре, недалеко од Ангерса.

Посљедњих дана забиљежено је још неколико утапања широм Француске, али их влада за сада званично није уврстила у биланс. Власти позивају на опрез и препоручују купање искључиво на надзираним мјестима.

Двоје мртвих током спортских активности

Још двије особе преминуле су током бављења спортом у Паризу и Лиону. Жена стара 28 година преминула је у понедјељак у Лиону након што су је ватрогасци у недјељу збринули због хипертермије. Учествовала је на такмичењу "Хироx", високо интензивној спортској дисциплини која комбинује трчање и фитнес вјежбе.

У недјељу је и 53-годишњи тркач преминуо у Паризу док је учествовао у трци "Ла Пиренеенне", која се одржава у срцу 20. арондисмана француске престонице.

"Постоје знаци који треба да нас упозоре када се бавимо спортом по великим врућинама, попут прегријавања или јаких главобоља, јер до дехидратације може доћи веома брзо", упозорила је министарка спорта Марина Ферари, не искључујући могућност отказивања појединих догађаја.

"Суочени са великим врућинама, прилагодићемо мере у складу са развојем ситуације", додала је Мауд Брегеон додајући да департмани морају да провјере са општинама да ли и када постоје спортска такмичења, посебно на отвореном, као и окупљања великог броја људи", како би биле предузете све потребне мјере.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

