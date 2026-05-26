Стижу "рођене убице": Лете 60 на сат, откидају пчелама главе!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Долазак топлијих дана и скок температуре сваке године доносе исти проблем, буђење опасних инсеката од којих многима застаје дах.
Владица Станковић, познати стручњак из Владичиног Хана и председник Удружења "Поскок", који годинама уназад спасава грађане од змија и опасних инсеката, упозорава јавност на места гдје се ови нежељени гости најчешће скривају, али и на нову, далеко већу пријетњу која се полако приближава нашим границама, преноси Телеграф.
Према његовим речима, домаћи стршљенови бирају специфичне локације за прављење својих гнезда, често скривене од очију домаћина, све док њихова бројност не постане алармантна.
"Стршљени су најчешће у кровним конструкцијама куће, могу да буду и у земљи, на неприступачним сунчаним странама. Дешава се да буду и у цријевима. У таванима од трске, у каравану, између шупљина. Њима одговарају високе температуре и врућине – објашњава Станковић и додаје да права експанзија тек слиједи са доласком касног лета.
"То су легла од по 1000 комада, чим се подигну температуре, мало више, најјача активност у августу – упозорава он.
Међутим, оно што посебно забрињава стручњаке и јавност јесте појава нове, знатно агресивније врсте која је већ лоцирана у региону. Азијски стршљенови, познати по својој величини и екстремној опасности по људе и екосистем, стигли су у комшилук, а питање је дана када би могли да пређу и на нашу територију.
"Нешто су сад пронашли азијске стршљене, они формирају легла до 3000 јединки, они и јесу мало опаснији, појавили су се у Хрватској, ваљда неће и код нас", забринуто закључује Владица Станковић.
Ова инвазивна врста, која је у Европу стигла прије двадесет година из Кине, изазива праву панику у региону јер су рођене убице пчела. За разлику од нашег домаћег стршљена, азијски је тамнији, има готово потпуно црно тијело са наранџастом траком и препознатљиве јарко жуте врхове ногу. Док наши стршљенови траже шупљине у кућама, азијски праве огромна гњезда, величине и до једног метра, скривена високо у крошњама дрвећа.
Оно што их чини језивим јесте њихова агресивност и брзина, јер лете брзином и до 60 километара на час. Један једини азијски стршљен може да убије до 50 пчела дневно, тако што им буквално одсјеца главе испред кошница, због чега су права пропаст за пчеларе. Вишеструки убоди ових инсеката могу довести до отказивања бубрега и тешког анафилактичког шока чак и код људи који нису алергични, а због своје агресивне природе они често нападају у чопорима, ако посумњају да сте прошли превише близу њиховом гнезду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Тренутно на програму