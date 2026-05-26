Тинејџер покушао да се кандидује за посланика у Нигерији: Тврдио да има 30 година и патуљаст раст

Нигеријски тинејџер Махмуд Садис Баба, познат као Абин ал Абин Џаџау (Чудо Зарије), покушао је да инспирише промјене у нигеријској политици и да се кандидује за посланика Народне скупштине те земље испред странке Свепрогресивни конгрес (АПЦ), али је дисквалификован након што је откривено да је рођен 2010. године, а не 1995. године, како је тврдио.
Политичар, који је тврдио да има патуљасти раст, и да има 30 година, повукао се са нигеријских парламентарних избора због оптужби за манипулацију годинама, преноси лист Ратопати.
Баба, становник Сабон Гарија, рекао је у свом видео-обраћању бирачима да има завршену средњу школу и да је раније радио као возач, као и да су његов низак раст и дјетињасти изглед посљедица патуљастог развоја, преноси Танјуг.
Он је члановима странке у видео-изјави рекао "ово није о мени, ово је у име народа, народ ме је позвао да им служим и ја ћу служити", што је постала најцитиранија политичка изјава на нигеријским друштвеним мрежама.
MAN IN THE NEWS: Mahmud Sadis Buba – former driver who made brief waves in Kaduna politics— TheCable (@thecableng) May 16, 2026
Mahmud Sadis Buba, an aspirant of the All Progressives Congress (APC) for the Sabon Gari federal constituency in Kaduna state, has drawn widespread attention after scaling the party’s… pic.twitter.com/Jpfw6h8ZtI
Избори за Националну скупштину Нигерије захтијевају да кандидати имају најмање 25 година, али су фотографије пасоша и извода из матичне књиге рођених и школских докумената повезаних са Махмудом Садис Бабом показале да је он само тинејџер.
Након почетка његове изборне кампање, Бабин бивши учитељ такође се јавио медијима и потврдио да је предавао Баби у нижим разредима средње школе и да он има само 16 година, што је додатно појачало контроверзу.
Партија АПЦ, којој је Баба припадао, у почетку га је бранила, тврдећи да је то била планирана пропаганда против њега али како су се докази гомилали, странка га је дисквалификовала под оптужбом за превару због година.
Баба је потом написао писмо предсједнику АПЦ-а у којем је објавио своје повлачење из кандидатуре након консултација са странком.
If Mahmud Sadis Buba wins the Sabon Gari Federal Constituency seat at 30 years old, he will become the youngest member of the House of Representatives and one of the youngest influential politicians in Nigeria. This will definitely mean a lot to his people. pic.twitter.com/1btic0r9w2— Akereyejo (@Palermo_seun) May 11, 2026
