Logo
Large banner

Стевандић: Шмит одлази, а са њим и ОХР - ми остајемо

Аутор:

АТВ
26.05.2026 10:01

Коментари:

1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Оно што је важно јесте јединство власти и опозиционих странака, да јасно и рационално донесемо одлуке које су од великих националних и виталних интереса за Републику Српску, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, уочи гласања о Декларацији о затварању ОХР-а.

- Оно што је важно, са другим странкама, јесте да можемо рационално да разговарамо о националим виталним интересима. Треба да нађемо неки компромис. Чињеница је да Кристијан Шмит није отишао јер му је мала плата или му се није свиђало овдје, отишао је јер смо и ми заслужни за то. Шмит је неспорно изабрао антисрпску страну - истакао је Стевандић.

Додао је да се на крају показало, да је највећа пријетња Српској, био управо Шмит.

- Показали смо да без наше одлуке не може да функционише. Шмит одлази ми остајемо, а ОХР-у нећемо допустити да се настави понашати као до сада - истиче Стевандић.

Каже, да се и фактори у ФБиХ морају опаметити.

- Схватиће да им је важније очувати какву такву заједницу, него пратити Шмита. Мораће да погледају истини у очи, БиХ може да опстане ако уважава права Републике Српске. Ми не тражимо отцјепљење, али то може бити наше право, то је посљедица ако неко жели да нас укине - истиче Стевандић.

Када је ријеч о Декларацији, Стевандић истиче да је пред посланицима још много посла.

Lisice

Хроника

Хапшење због кријумчарења људи: У акцији ''Сиријус'' ухапшена једна особа

- Ипак сам поносан да са људима, са којима не дијелимо политичке ставове, сједнемо, договоримо се и имамо јединствен став у одбрани националног интереса Републике Српске. Онај ко то разумије гласаће за Декларацију, ко не разумије неће - наводи Стевандић.

Каже Стевандић, Српска је тек почела да побјеђује, и неће одустати.

Када је ријеч о предстојећим октобарским изборима, Стевандић истиче да опозиција Републике Српске веома стидљиво промовише националну политику.

- Нека они иду својим странпутицама. Имиџ побједе никада се не може градити на побједама, на њима се само учи. Не можете од неког ко је изгубио правити стратегију побједе - каже Стевандић.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

ОХР

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Москва, Русија

Република Српска

Додик и Будимир допутовали у Москву на Међународни форум о безбједности

5 ч

9
Ратко Младић

Република Српска

Дарко Младић: Генерал и даље веома лоше

5 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

У Москви Међународни форум о безбједности, учествује Додик

5 ч

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Данас у НСРС гласање о Декларацији о затварању ОХР-а

5 ч

0

  • Најновије

13

03

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

12

56

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

12

51

Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

12

47

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

12

45

Судар у кружном току у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner