Стевандић: Шмит одлази, а са њим и ОХР - ми остајемо

Аутор:АТВ
Коментари:1
Оно што је важно јесте јединство власти и опозиционих странака, да јасно и рационално донесемо одлуке које су од великих националних и виталних интереса за Републику Српску, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, уочи гласања о Декларацији о затварању ОХР-а.
- Оно што је важно, са другим странкама, јесте да можемо рационално да разговарамо о националим виталним интересима. Треба да нађемо неки компромис. Чињеница је да Кристијан Шмит није отишао јер му је мала плата или му се није свиђало овдје, отишао је јер смо и ми заслужни за то. Шмит је неспорно изабрао антисрпску страну - истакао је Стевандић.
Додао је да се на крају показало, да је највећа пријетња Српској, био управо Шмит.
- Показали смо да без наше одлуке не може да функционише. Шмит одлази ми остајемо, а ОХР-у нећемо допустити да се настави понашати као до сада - истиче Стевандић.
Каже, да се и фактори у ФБиХ морају опаметити.
- Схватиће да им је важније очувати какву такву заједницу, него пратити Шмита. Мораће да погледају истини у очи, БиХ може да опстане ако уважава права Републике Српске. Ми не тражимо отцјепљење, али то може бити наше право, то је посљедица ако неко жели да нас укине - истиче Стевандић.
Када је ријеч о Декларацији, Стевандић истиче да је пред посланицима још много посла.
Хроника
Хапшење због кријумчарења људи: У акцији ''Сиријус'' ухапшена једна особа
- Ипак сам поносан да са људима, са којима не дијелимо политичке ставове, сједнемо, договоримо се и имамо јединствен став у одбрани националног интереса Републике Српске. Онај ко то разумије гласаће за Декларацију, ко не разумије неће - наводи Стевандић.
Каже Стевандић, Српска је тек почела да побјеђује, и неће одустати.
Када је ријеч о предстојећим октобарским изборима, Стевандић истиче да опозиција Републике Српске веома стидљиво промовише националну политику.
- Нека они иду својим странпутицама. Имиџ побједе никада се не може градити на побједама, на њима се само учи. Не можете од неког ко је изгубио правити стратегију побједе - каже Стевандић.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч9
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
13
03
12
56
12
51
12
47
12
45
Тренутно на програму