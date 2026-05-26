Поново порасла цијена нафте

Европски берзански индекси су данас углавном у паду, а цијена нафте Брент је поново порасла за скоро два одсто пошто су војни удари Сједињених Америчких Држава на југу Ирана забринули инвеститоре који се надају мировном споразуму Вашингтона и Техерана.
Према подацима са берзи у 9.30 часова, цијена сирове нафте је порасла за 1,52 одсто на 92,439 долара, а нафте Брент за 1,73 одсто на 98,887 долара.
Америчка војска је саопштила да је "извела нападе у самоодбрани на југу Ирана", циљајући бродове који су наводно покушавали да поставе мине, као и локације за лансирање ракета.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је рекао да разговори са Ираном "лијепо напредују", али је упозорио да би Вашингтон могао да настави војну акцију на Блиском истоку ако преговори пропадну.
(Танјуг)
