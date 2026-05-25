Умро човјек који је измислио драгстор

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тошифуми Сузуки, јапански бизнисмен заслужан за развој глобалног малопродајног ланца 7-Елевен, преминуо је 18. маја у свом дому у Токију од затајења срца. Имао је 93 године.
Вијест о његовој смрти саопштила је компанија Севен и Холдингс, у којој је Сузуки обављао функцију почасног савјетника.
Сузуки је у Јапану изградио компанију која управља ланцем 7-Елевен и практично створио модерну мрежу такозваних „конбини“ продавница - малих квартовских објеката у којима купци могу брзо да купе храну и пиће, користе банкомате, плате рачуне или копирају документа.
Управо захваљујући њему, концепт практичних продавница постао је саставни дио свакодневног живота у Јапану.
Пословање 7-Елевена у Јапану почело је 1973. године кроз франшизни споразум са америчком компанијом Пкотланд Корпорјешн, док је прва продавница отворена годину дана касније.
Када је амерички оснивач ланца током деведесетих година запао у финансијске проблеме, јапанска компанија постепено је преузела већински удио, да би 2005. године амерички дио пословања постао потпуно власништво јапанске групе.
Сузуки је рођен 1932. године у префектури Нагано, а дипломирао је на Чуо Универзити у Токију.
Прије него што је ушао у посао са продавницама, радио је у трговачком ланцу Итп-Јокадо, који је касније такође постао дио Севен и Холдингса.
Бања Лука
Швајцарски воз стигао у Бањалуку
На чело компаније 7-Елевен Јапан дошао је 1978. године и остао упамћен као човјек који је снажно утицао на навике јапанских потрошача.
Био је међу пионирима увођења модерних малопродајних технологија и услуга много прије него што су оне постале стандард у свијету.
Поред ширења мреже 7-Елевен продавница, учествовао је и у преузимању компаније Барнис Јапан 2015. године, као и у развоју банкарских услуга унутар пословног система групе.
Говорио је да жели да купцима понуди искуство куповине прилагођено њиховом начину живота, а током година компанија је под своје окриље довела и познате робне куће Сого и Сеибу.
Ланац 7-Елевен данас има више од 80.000 продавница широм свијета и представља највећи ланац трговина овог типа у Јапану.
Компанија је саопштила да ће сахрана бити одржана у кругу породице, док ће детаљи јавне комеморације бити објављени накнадно.
Иза Тошифумија Сузукија остали су супруга и двоје дјеце, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
6 ч0
Економија
6 ч0
Економија
19 ч0
Економија
23 ч3
Најновије
16
39
16
35
16
18
16
12
16
02
Тренутно на програму