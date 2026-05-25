Умро човјек који је измислио драгстор

АТВ
25.05.2026 11:32

Фото: Pixabay

Тошифуми Сузуки, јапански бизнисмен заслужан за развој глобалног малопродајног ланца 7-Елевен, преминуо је 18. маја у свом дому у Токију од затајења срца. Имао је 93 године.

Вијест о његовој смрти саопштила је компанија Севен и Холдингс, у којој је Сузуки обављао функцију почасног савјетника.

Сузуки је у Јапану изградио компанију која управља ланцем 7-Елевен и практично створио модерну мрежу такозваних „конбини“ продавница - малих квартовских објеката у којима купци могу брзо да купе храну и пиће, користе банкомате, плате рачуне или копирају документа.

Управо захваљујући њему, концепт практичних продавница постао је саставни дио свакодневног живота у Јапану.

Пословање 7-Елевена у Јапану почело је 1973. године кроз франшизни споразум са америчком компанијом Пкотланд Корпорјешн, док је прва продавница отворена годину дана касније.

Када је амерички оснивач ланца током деведесетих година запао у финансијске проблеме, јапанска компанија постепено је преузела већински удио, да би 2005. године амерички дио пословања постао потпуно власништво јапанске групе.

Човјек који је променио начин куповине у Јапану

Сузуки је рођен 1932. године у префектури Нагано, а дипломирао је на Чуо Универзити у Токију.

Прије него што је ушао у посао са продавницама, радио је у трговачком ланцу Итп-Јокадо, који је касније такође постао дио Севен и Холдингса.

На чело компаније 7-Елевен Јапан дошао је 1978. године и остао упамћен као човјек који је снажно утицао на навике јапанских потрошача.

Био је међу пионирима увођења модерних малопродајних технологија и услуга много прије него што су оне постале стандард у свијету.

Поред ширења мреже 7-Елевен продавница, учествовао је и у преузимању компаније Барнис Јапан 2015. године, као и у развоју банкарских услуга унутар пословног система групе.

Говорио је да жели да купцима понуди искуство куповине прилагођено њиховом начину живота, а током година компанија је под своје окриље довела и познате робне куће Сого и Сеибу.

Више од 80.000 продавница широм свијета

Ланац 7-Елевен данас има више од 80.000 продавница широм свијета и представља највећи ланац трговина овог типа у Јапану.

Компанија је саопштила да ће сахрана бити одржана у кругу породице, док ће детаљи јавне комеморације бити објављени накнадно.

Иза Тошифумија Сузукија остали су супруга и двоје дјеце, преноси Телеграф.

