Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

Москва ће се обратити Међународном суду УН због одбијања Летоније, Литваније и Естоније да одустану од политике кршења права руског становништва, саопштило је Министарство спољних послова Русије.
У руском спољнополитичком ресору истичу да су Летонија, Литванија и Естонија више пута позиване на међународну одговорност због наставка дискриминације становништва које говори руским језиком, али да власти тих земаља одбијају да промене политику, док су сви покушаји решавања спора путем преговора били неуспјешни.
„С тим у вези, очигледно да ћемо морати да своје захтјеве пребацимо у судску сферу обраћањем главном судском органу УН — Међународном суду“, навели су у Министарству спољних послова Русије преноси Спутњик.
