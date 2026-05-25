Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

25.05.2026 11:22

Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Москва ће се обратити Међународном суду УН због одбијања Летоније, Литваније и Естоније да одустану од политике кршења права руског становништва, саопштило је Министарство спољних послова Русије.

У руском спољнополитичком ресору истичу да су Летонија, Литванија и Естонија више пута позиване на међународну одговорност због наставка дискриминације становништва које говори руским језиком, али да власти тих земаља одбијају да промене политику, док су сви покушаји решавања спора путем преговора били неуспјешни.

„С тим у вези, очигледно да ћемо морати да своје захтјеве пребацимо у судску сферу обраћањем главном судском органу УН — Међународном суду“, навели су у Министарству спољних послова Русије преноси Спутњик.

