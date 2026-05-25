Руси ''ударили'' на авион у којем је био британски министар

25.05.2026 10:22

Фото: pexels/ Mathew Browne

Посада авиона британског ратног ваздухопловства (РАФ) у којем се налазио британски министар одбране Џон Хили суочила се са ометањем сигнала током лета недалеко од руске границе.

Неименовани извор из британског ратног ваздухопловства изјавио је за "Скај њуз" да се авион РАФ суочио са "непромишљеним ометањем".

Хили се у четвртак враћао у Велику Британију након посјете британским војницима у Естонији и током лета се догодио електронски напад, а вијест је први пренио дневник "Тајмс".

Како се наводи, паметни телефони и лаптопови нису могли да се повежу на интернет, а пилоти су морали да користе други навигациони систем јер је ГПС авиона био искључен током трочасовног лета.

"Ово је непромишљено руско ометање, али РАФ је добро припремљен да се носи са оваквим активностима", изјавио је неименовани извор из РАФ-а.

За сада није познато да ли је Хили намјерно био мета, али путања лета авиона Десолт Фалкон била је видљива на сајтовима за праћење летова, пренијели су британски медији. Ометања ГПС система који се свакодневно користи за навигацију постала су уобичајени дио модерног ратовања, а овакви инциденти се најчешће повезују са Русијом.

У септембру 2025. године, авион у којем се налазила предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен нашао се на удару ГПС ометања, међутим, Европска унија је саопштила да је авион успешно слетио на своје финално одредиште, преноси "Б92".

