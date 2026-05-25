Logo
Large banner

Паника у Конгу: Епидемија еболе измиче контроли, зараза се шири непримијећено

Аутор:

АТВ
25.05.2026 07:53

Коментари:

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Епидемија ријетког соја еболе у Конгу већ је трећа највећа у историји, а вирус се рапидно шири у једном од најнестабилнијих региона свијета.

Здравствени званичници и јавност су све забринутији, док се сукоби и напади на установе у којима се третирају обољели интензивирају.

У провинцији Итури, жаришту епидемије, група бијесних становника упала је у здравствену установу у Рвампари, захтијевајући тијела својих рођака који су умрли од еболе. Дан касније, запаљен је шатор за обољеле у болници у Монгбалуу, одакле је најмање 18 особа за које се сумња да су заражене побјегло, изазвавши општу панику.

Број жртава расте

Троје волонтера Црвеног крста умрло је, како се сумња, од еболе коју су вјероватно добили током руковања тијелима преминулих још крајем марта, прије него што је епидемија званично идентификована. До сада је забиљежено 177 сумњивих смртних случајева и 750 сумњивих случајева заразе.

Епидемију изазива ријетка врста еболе позната као бундибугјо, за коју не постоји потврђена вакцина и која убија око 30 одсто заражених. Свјетска здравствена организација (СЗО) подигла је процјену ризика по јавно здравље у Конгу са “високог” на “веома висок”, упозоравајући да би се епидемија могла прелити и на сусједну Уганду.

Изазови у региону Итури

Итури је ратом разорено подручје, густо насељено и испресијецано рударским путевима, што олакшава ширење вируса. Поред оружаних сукоба који онемогућавају допремање помоћи, здравствене службе суочавају се са дубоким неповјерењем локалног становништва према спољним властима.

Ситуација у Уганди

Број заражених у Уганди порастао је на пет, међу којима су здравствени радник и возач који је превозио прву жртву. Стручњаци страхују да је стваран број заражених знатно већи јер се вирус седмицама ширио непримијећено, сада већ и у градским срединама.

Шта је сој бундибугјо?

Овај сој је добио име по планинском округу у Уганди гдје је први пут избио 2007. године. С обзиром на то да је изузетно риједак, није био укључен у стандардне лабораторијске тестове у региону, што је додатно одгодило идентификацију. Иако дјелује нешто мање смртоносно од заирског соја који је опустошио Западну Африку 2014. године, његова непредвидивост и недостатак вакцина чине тренутну епидемију изузетно опасном.

Симптоми и преношење

Ебола се преноси контактом са тјелесним течностима (крв, зној, пљувачка) обољеле особе, а тијело остаје заразно и након смрти.

Рани симптоми: грозница, умор, болови у мишићима, главобоља и бол у грлу.

Каснији симптоми: водена дијареја, мучнина, повраћање, унутрашње и спољно крварење, те отказивање органа.

Иако је вирус веома смртоносан, СЗО истиче да је мало вјероватно да ће изазвати пандемију јер није ваздушно преносив, а људи углавном нису заразни прије појаве симптома. Ипак, напори на сузбијању епидемије у овом региону остају трка са временом, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Конго

епидемија

ебола

Ебола вирус

симптоми

зараза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Граница Дубица

Друштво

Гужва на граничним прелазима, ево колико се чека

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Свијет

Трамп о преговорима са Ираном: Мој договор ће бити поштен

4 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 10 беба

4 ч

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Врели талас захватио Српску: Данас нас очекује прави љетни дан

4 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Свијет

Трамп о преговорима са Ираном: Мој договор ће бити поштен

4 ч

0
Питбул пас

Свијет

Ужас на Флориди: Покушала да спаси пса, па страдала у бруталном нападу

4 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Билд о смрти бизнисмена из БиХ: Хладнокрвно мафијашко убиство?

14 ч

0
Марко Рубио на конференцији након састанка министара НАТО

Свијет

Рубио: Нуклеарно питање се не рјешава на полеђини салвете

14 ч

0

  • Најновије

11

46

Умро чувени фудбалер Олимпијакоса

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

41

Повријеђен мотоциклиста, превезен на УКЦ

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner