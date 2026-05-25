Logo
Large banner

Пао пироман из Чумићевог Сокачета: Због нерашчишћених рачуна запалио локал

Аутор:

АТВ
25.05.2026 08:33

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду брзе и ефикасне акцијом ухапсили су Д. К. (34) због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности.

Он се терети да је 21. маја у самом центру Београда, у Чумићевом сокачету, намјерно изазвао пожар у једном угоститељском објекту.

Како Телеграф сазнаје, полиција је дошла до шокантног видео-снимка са сигурносних камера на којем се јасно види тренутак напада.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

На снимку се види како осумњичени Д. К., са качкетом на глави како би сакрио лице, прилази локалу. Он је у рукама носио флашу са запаљивом течношћу, којом је испрскао објекат, а потом га запалио. Након што је букнула ватра, нападач је експресно побјегао са лица мјеста у непознатом правцу.

Мотив - нерашчишћени рачуни и дугови?

Локал који је био мета пиромана налази се у власништву руског држављанина. Према првим незваничним информацијама из истраге, мотив за овај напад нису ксенофобија или случајни вандализам, већ нерашчишћени новчани рачуни.

Сумња се да је Д. К. ангажован или да је сам одлучио да запали локал због неплаћеног новчаног дуга који одраније постоји између укључених страна.

Он ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање код надлежног тужиоца, док полиција наставља интензивну истрагу како би се утврдиле све околности овог инцидента, као и тачан износ дуга око ког су се сукобили.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

пожар

хапшење

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Тенис

Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

3 ч

0
Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Свијет

Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

3 ч

0
Државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио напушта сцену након говора на догађају поводом прославе 250. годишњице Сједињених Држава, у конгресном центру Бхарат Мандапам, у Њу Делхију, Индија, у недељу, 24. маја 2026.

Свијет

Рубио: Добре шансе за споразум за Техераном

3 ч

0
Огласио се АМС: Ево какви су услови за вожњу

Друштво

Огласио се АМС: Ево какви су услови за вожњу

3 ч

0

Више из рубрике

Пронађени нови докази и трагови након убиства Александра Нешовића

Хроника

Пронађени нови докази и трагови након убиства Александра Нешовића

14 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Пацијент побјегао са психијатрије у Бањалуци: Ушао у Врбас, спасила га полиција

15 ч

0
Ватрогасци у Сарајеву гасе пожар у стану у Титовој улици.

Хроника

Пожар у центру Сарајева: Запалило се смеће у стану, ватрогасци морали провалити

18 ч

0
Црвене стијене, планина Романија

Хроника

Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

18 ч

0

  • Најновије

11

44

Повријеђен мотоциклиста, превезен на УКЦ

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

11

23

Швајцарски воз стигао у Бањалуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner