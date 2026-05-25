Пао пироман из Чумићевог Сокачета: Због нерашчишћених рачуна запалио локал

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду брзе и ефикасне акцијом ухапсили су Д. К. (34) због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности.
Он се терети да је 21. маја у самом центру Београда, у Чумићевом сокачету, намјерно изазвао пожар у једном угоститељском објекту.
Како Телеграф сазнаје, полиција је дошла до шокантног видео-снимка са сигурносних камера на којем се јасно види тренутак напада.
На снимку се види како осумњичени Д. К., са качкетом на глави како би сакрио лице, прилази локалу. Он је у рукама носио флашу са запаљивом течношћу, којом је испрскао објекат, а потом га запалио. Након што је букнула ватра, нападач је експресно побјегао са лица мјеста у непознатом правцу.
Локал који је био мета пиромана налази се у власништву руског држављанина. Према првим незваничним информацијама из истраге, мотив за овај напад нису ксенофобија или случајни вандализам, већ нерашчишћени новчани рачуни.
Сумња се да је Д. К. ангажован или да је сам одлучио да запали локал због неплаћеног новчаног дуга који одраније постоји између укључених страна.
Он ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање код надлежног тужиоца, док полиција наставља интензивну истрагу како би се утврдиле све околности овог инцидента, као и тачан износ дуга око ког су се сукобили.
