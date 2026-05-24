Пацијент побјегао са психијатрије у Бањалуци: Ушао у Врбас, спасила га полиција

24.05.2026 20:29

У бањалучком насељу Обилићево вечерас је покренута полицијска потрага након дојаве да је мушкарац побјегао са Клинике за психијатрију.

Мушкарац је код "Венеција моста" ушао у ријеку Врбас након чега је уз помоћ полицијских службеника изашао из ријеке и одвезен у Хитну помоћ, сазнаје АТВ.

Како сазнајемо, није задобио тјелесне повреде.

Случај је пријављен у 18 часова.

