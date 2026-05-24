Трагедија на Романији: Мушкарац настрадао приликом пада са Црвених стијена

АТВ
24.05.2026 15:48

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Једна особа је страдала приликом пада са Црвених стијена на Романији, речено је у Полицијској управи Источно Сарајево.

Из полиције су навели да им је пријављено да је лице пало у провалију на Виа ферата Соколовом путу на Црвеним стијенама.

Срна сазнаје да је страдао мушкарац из Калесије приликом пада са видиковца, једне од тачака на Виа ферати.

На терену су полиција и Горска служба спасавања.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

