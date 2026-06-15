Индију погодио топлотни талас, измјерено невјероватних 64 степена!

Аутор:АТВ
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Индију је протеклих недјеља погодио топлотни талас, а у престоници Њу Делхију прошлог уторка је измјерено 43,5 степени Целзијуса, али је температура на сунцу достигла чак 64 степена, преноси данас ББС.
Званични подаци метеоролошке службе показују вриједности температура које се у граду мјере под стандардним условима, али термалне камере организације Гринпис Индија биљеже топлоту изнад саме површине тла.
Током врелих дана, бетон, улице, возила, као и друге површине изложене сунцу могу да се угрију знатно више него околни ваздух, наводе стручњаци, преноси Танјуг.
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