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Израел: Трампов споразум нас не обавезује, нисмо његови потписници

Аутор:

АТВ
15.06.2026 10:46

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Израел: Трампов споразум нас не обавезује, нисмо његови потписници
Фото: Танјуг/АП

Израелски министар за националну безбједност Итамар Бен Гвир поручио је да споразум који је предсједник САД Доналд Трамп најавио са Ираном не обавезује Израел и да његова земља није страна у том договору.

"Трампов споразум нас не обавезује. Израел није подређен Сједињеним Америчким Државама. Ми смо независна и суверена држава", навео је Бен Гвир у саопштењу.

Додао је да "Израел није партнер у овом споразуму, који не гарантује нашу безбједност".

"Не смијемо се повући ни са једне територије (у Либану) коју су наши борци заузели", поручио је израелски министар.

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Тагови :

Израел

споразум

Доналд Трамп

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