Израел: Трампов споразум нас не обавезује, нисмо његови потписници

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелски министар за националну безбједност Итамар Бен Гвир поручио је да споразум који је предсједник САД Доналд Трамп најавио са Ираном не обавезује Израел и да његова земља није страна у том договору.
"Трампов споразум нас не обавезује. Израел није подређен Сједињеним Америчким Државама. Ми смо независна и суверена држава", навео је Бен Гвир у саопштењу.
Додао је да "Израел није партнер у овом споразуму, који не гарантује нашу безбједност".
"Не смијемо се повући ни са једне територије (у Либану) коју су наши борци заузели", поручио је израелски министар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму