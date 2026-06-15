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Син норвешке принцезе осуђен за силовање

15.06.2026 10:16

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Мариус Борг Хоби принцезин син
Фото: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP/File

Суд у Ослу изрекао је осуђујућу пресуду Маријусу Боргу Хоибију, сину норвешке престолонасљеднице Мете-Марит, прогласивши га кривим за кривично дјело силовања, због чега му је одмерена затворска казна у трајању од четири године.

Двадесетдеветогодишњи члан краљевске породице осуђен је по двије тачке оптужнице које се односе на сексуално насиље, а терети се и за насиље у породици усмјерено против некадашње емотивне партнерке, упућивање опасних пријетњи, као и за кршење саобраћајних прописа, преноси лист Дејли мејл.

Са друге стране, судско веће га је ослободило одговорности за још два наводна случаја силовања. Изречена казна је приметно блажа у односу на предлог тужилаштва, које је захтијевало санкцију од седам година и седам мјесеци робије, а осуђени Хоиби и даље има законску могућност да уложи жалбу на ову одлуку.

Седмонедјељни процес под лупом јавности

Пресуда је епилог маратонског и медијски изузетно испраћеног судског процеса који је трајао седам недјеља и који је био у фокусу норвешке јавности. Током суђења откривени су контроверзни детаљи о оптуженом, укључујући његову озбиљну зависност од наркотика, постојање видео-записа сексуалних односа које је сам снимао, док је у доказни материјал уврштено и преко 800 телефонских порука. Међу предоченим информацијама нашао се и податак да се једно од силовања одиграло у подрумским просторијама резиденције самог престолонасљедника.

Детаљи оптужнице и изрицање пресуде

Маријус Борг Хоиби није лично присуствовао седници на којој се читала пресуда, већ је ток суђења пратио посредством видео-везе. Ријеч је о сину којег је принцеза Мете-Марит добила у раној младости, прије него што се 2001. године удала за престолонасљедника Хокона. Он се првобитно суочавао са изузетно обимном оптужницом од чак 40 тачака, за које је, према норвешком законодавству, била запрећена максимална затворска казна до 16 година.

(Си-ен-ен)

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Тагови :

Норвешка

Мариус Борг Хоби

пресуда

Силовање

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