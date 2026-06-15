Цијене нафте пале одмах након што су САД и Иран постигле споразум

Цијене нафте пале су одмах након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио да је постигнут споразум с Ираном, а што су потврдиле и блискоисточне земље.

Цијене сирове нафте Брент у нед‌јељу су пале за 3,9 одсто на око 84 долара по барелу, а цијена америчке сирове нафте пала је за 4,8 одсто на око 81 долар по барелу.

Ако се нафта стабилизује на том нивоу, то ће бити најнижа цијена сирове нафте од 4. марта када је рат почео.

У ишчекивању постизања оквирног споразума овог викенда, цијена нафте се у петак спустила испод 90 долара по барелу први пут од прве седмице рата. Ипак, пред њом је дуг пут да се врати и утврди на ниво испод 70 долара, колико је била прије него што су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули нападе на Иран крајем фебруара.

Свијет Иран потврдио да је постигнут мировни споразум са САД

Како би се тржиште устабилило биће потребно да Хормушки мореуз буде одблокиран, разминиран и да бродови буду слободни улазити и излазити. Такође, Блиски исток мора наставити производити нафту, резерве се морају попунити, а инфраструктура поправити.

Аналитичари нафте углавном вјерују да ће цијене нафте остати повишене још неко вријеме, иако првобитно може доћи до пада на свјетском нивоу.

(Кликс)