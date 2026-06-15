Иран потврдио да је постигнут мировни споразум са САД

Аутор:АТВ
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Замјеник министра спољних послова Ирана Казем Гарибабади потврдио је да је постигнут мировни споразум између Ирана и Сједињених Америчких Држава.
- Текст меморандума о разумијевању је коначно одобрен, а званично потписивање меморандума одржаће се у Швицарској у петак - рекао је Гарибабади у директном укључењу на иранској државној телевизији.
Он је прецизирао да ће укидање америчке поморске блокаде против Ирана почети у ноћи између недјеље и понедјељка, те да споразум укључује тренутни прекид непријатељстава на свим фронтовима, укључујући и Либан.
- Иран, упркос меморандуму о рјешавању сукоба, и даље не вјерује Сједињеним Америчким Државама и наставиће да прати њихове акције - нагласио је замјеник министра спољних послова.
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