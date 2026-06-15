Logo

Иран потврдио да је постигнут мировни споразум са САД

Аутор:

АТВ
15.06.2026 06:49

Коментари:

0
Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Замјеник министра спољних послова Ирана Казем Гарибабади потврдио је да је постигнут мировни споразум између Ирана и Сједињених Америчких Држава.

- Текст меморандума о разумијевању је коначно одобрен, а званично потписивање меморандума одржаће се у Швицарској у петак - рекао је Гарибабади у директном укључењу на иранској државној телевизији.

Он је прецизирао да ће укидање америчке поморске блокаде против Ирана почети у ноћи између недјеље и понедјељка, те да споразум укључује тренутни прекид непријатељстава на свим фронтовима, укључујући и Либан.

- Иран, упркос меморандуму о рјешавању сукоба, и даље не вјерује Сједињеним Америчким Државама и наставиће да прати њихове акције - нагласио је замјеник министра спољних послова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

мировни преговори

Доналд Трамп

Коментари (0)

Више из рубрике

мјесто пуцњаве спомен парк Враца

Свијет

Умро Бранислав Јањић, један од актера мафијашког обрачуна на Врацама

4 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Срушио се авион у САД-у, погинуло 12 особа

13 ч

0
Бејрут у пламену, Техеран пријети: "Стиже освета"

Свијет

Бејрут у пламену, Техеран пријети: "Стиже освета"

14 ч

0
Британски маринци упали на руски танкер, објављен снимак

Свијет

Британски маринци упали на руски танкер, објављен снимак

17 ч

0

  • Најновије

11

24

За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

11

19

Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

11

12

Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

11

10

У првом плану: Саво Минић

11

09

Турски војни авион надлијеће БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима