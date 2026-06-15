Састанци са представницима Вашингтона и Техерана биће одржани у Дохи

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Одвојени припремни састанци са представницима Ирана и САД пред потписивање меморандума о окончању рата биће одржани ове седмице у катарској пријестоници Дохи, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на неименовани дипломатски извор.
У извјештају се наводи да ће одвојени састанци бити одржани пред почетак техничких преговора, преноси Срна.
Си-Ен-Ен додаје да су катарски посредници напустили Техеран након 17 часова интензивних преговора.
Предсједник САД Доналд Трамп и замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади потврдили су раније да је меморандум о разумијевању завршен и да ће бити потписан у Швајцарској у петак, 19. јуна.
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