Добојлија пријетио да ће поломити невјенчану супругу и свастику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Основни суд у Дервенти потврдио је оптужницу против Е.О., којег терете за језиво и дуготрајно насиље у породици или породичној заједници.
Како је потврђено "Независним новинама", оптужницу против њега подигло је Окружно јавно тужилаштво у Добоју, након спроведене истраге, а терети га за насиље у породици или породичној заједници.
Оптуженом је на приједлог тужилаштва продужен притвор који може трајати највише једну годину након потврђивања оптужнице, уз редовну судску контролу оправданости ове мјере.
Е.О. је оптужен да је дужи период дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство своје невјенчане супруге.
"Упућивао јој је разне пријетње, испољавајући насиље у виду лупања инвертара по кући", наведено је у оптужници.
Терете га и за инцидент на купалишту на ријеци Укрина у Дервенти, од 31. маја 2026. године.
Након краће расправе, како је наведено, из руке јој је истргао и полупао мобилни телефон, а потом ју је против њене воље насилно увукао у своје возило и одвезао, вријеђајући је током вожње.
"Око поноћи, 1. јуна 2026. године, путем телефонских позива је њој и члановима њене породице упућивао озбиљне пријетње да ће их побити, те јој Вибером слао гласовне поруке у којима јој псује мртвог оца, мртвог брата, пријетећи да ће њу и њену сестру поломити", наглашено је у оптужници.
Потом је, како га терете, оштетио и полупао кућни инвентар у кући у Дервенти, односно њихову заједничку имовину, након чега је невјенчаној супрузи слао видео записе полупаног инвентара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
26 мин0
Регион
45 мин0
Градови и општине
57 мин0
Регион
1 ч0
Хроника
2 ч2
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
14
13
14
04
13
50
13
31
13
19
Тренутно на програму