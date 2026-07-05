Logo

Добојлија пријетио да ће поломити невјенчану супругу и свастику

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 14:04

Коментари:

0
полиција дастер службеници МУП-а
Фото: ATV

Основни суд у Дервенти потврдио је оптужницу против Е.О., којег терете за језиво и дуготрајно насиље у породици или породичној заједници.

Како је потврђено "Независним новинама", оптужницу против њега подигло је Окружно јавно тужилаштво у Добоју, након спроведене истраге, а терети га за насиље у породици или породичној заједници.

Оптуженом је на приједлог тужилаштва продужен притвор који може трајати највише једну годину након потврђивања оптужнице, уз редовну судску контролу оправданости ове мјере.

Лупање инвентара

Е.О. је оптужен да је дужи период дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство своје невјенчане супруге.

"Упућивао јој је разне пријетње, испољавајући насиље у виду лупања инвертара по кући", наведено је у оптужници.

Инцидент на купалишту

Терете га и за инцидент на купалишту на ријеци Укрина у Дервенти, од 31. маја 2026. године.

Након краће расправе, како је наведено, из руке јој је истргао и полупао мобилни телефон, а потом ју је против њене воље насилно увукао у своје возило и одвезао, вријеђајући је током вожње.

Позив око поноћи

"Око поноћи, 1. јуна 2026. године, путем телефонских позива је њој и члановима њене породице упућивао озбиљне пријетње да ће их побити, те јој Вибером слао гласовне поруке у којима јој псује мртвог оца, мртвог брата, пријетећи да ће њу и њену сестру поломити", наглашено је у оптужници.

Потом је, како га терете, оштетио и полупао кућни инвентар у кући у Дервенти, односно њихову заједничку имовину, након чега је невјенчаној супрузи слао видео записе полупаног инвентара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

Пријетње смрћу

Добој

Потврђена оптужница

Коментари (0)

Прочитајте више

У Костајници је данас обиљежен Дан бораца ове локалне заједнице и положени вијенци на споменик борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Градови и општине

Положени вијенци на споменик палим борцима у Костајници

26 мин

0
Пиштољ, оружје

Регион

Ко је бјегунац из Чаковца? Осуђиван у БиХ, сада упуцао младиће

45 мин

0
Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

Градови и општине

Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

57 мин

0
Осумњичени за покушај убиства у Чаковцу

Регион

Ово је осумњичени за покушај убиства: Грађани позвани на опрез

1 ч

0

Више из рубрике

На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци

Хроника

На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци

2 ч

2
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Туђина однијела још један живот: Радник из БиХ преминуо након 20 дана борбе

15 ч

0
Удес у Бијељини

Хроника

Жесток удар код Емпориума: Закуцао се аутом у дрво

16 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Детаљи трагедије у Котор Варошу: Утопио се 15-годишњи дјечак

17 ч

0

  • Најновије

14

13

Цвијановић и Минић са пензионерима у Теслићу

14

04

Добојлија пријетио да ће поломити невјенчану супругу и свастику

13

50

Положени вијенци на споменик палим борцима у Костајници

13

31

Ко је бјегунац из Чаковца? Осуђиван у БиХ, сада упуцао младиће

13

19

Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима