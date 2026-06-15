Бивша жена Била Гејтса: Имала сам ноћне море након сусрета са Епстином

Аутор:АТВ
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Бил Гејтс и његова бивша супруга Мелинда Френч Гејтс поново су се нашли у центру пажње због Гејтсових веза са Џефријем Епштајном. Док је суоснивач Мајкрософта ове недјеље одговарао на питања пред Конгресом о својим контактима са осуђеним сексуалним преступником, Мелинда је у новом интервјуу говорила о нелагодности коју је осјећала према Епштајну од првог сусрета, пише CNN .
У интервјуу за Гардијан објављеном у суботу, Мелинда Френч Гејтс, филантропкиња која се развела од Гејтса 2021. године, рекла је да је имала ноћне море након што је само једном срела Епштајна. Рекла је да ју је разговор о њему толико узнемирио да је скоро прекинула интервју.
„Да ли сте икада били у близини некога за кога једноставно знате да је зао?“ Френч Гејтс се присетила свог првог утиска о Епштајну. Наводно је рекла новинару да јој је „срце почело јако брзо да куца“. „Морамо да слушамо шта нам наша осјећања говоре о људима“, додала је. „Завршила сам. Не могу више да одговарам на питања.“
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Френч Гејтс, која је Епштајна назвала „одвратним људским бићем и ужасним човјеком“, признала је да је осјетила дубоку физичку одбојност када су је питали о њему. Позвала је на већу транспарентност како би се осигурала правда за све Епштајнове жртве, наглашавајући: „Правосудни систем није урадио свој посао. Није урадио свој посао. Тачка.“
Њен интервју је објављен само неколико дана након што је њен бивши муж сатима свједочио иза затворених врата пред Надзорним одбором Представничког дома на Капитол Хилу.
Свједочење је услиједило након објављивања Епштајнових докумената раније ове године, што је покренуло нова питања о његовим везама са покојним осуђеним сексуалним преступником. Документи су открили низ озбиљних, непроверених оптужби, као и детаљнију филантропску сарадњу између Гејтса и Епштајна него што се раније знало.
Гејтс се састао са Епштајном 2011. године и свједочио је да се нада да ће покојни осуђени сексуални преступник моћи да прикупи милијарде долара за глобално здравство. Рекао је замјеницима да није имао сазнања о Епштајновим злочинима и да је Епштајн покушао да искористи информације о његовом приватном животу - укључујући брачну невјерство - како би га присилио да настави контакт након што су раскинули.
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„Сазнао сам да је Епштајн добио осјетљиве информације о мом приватном животу, укључујући и чињеницу да сам био невјеран у браку. Ове афере нису имале никакве везе са мојим контактима са Епштајном, али су биле болне за моју породицу“, свједочио је Гејтс у сриједу, према његовим припремљеним изјавама.
Гејтс је описао своје контакте са Епштајном као „ограничене“ и свједочио је да су потпуно прекинути у децембру 2014. Ипак, састанак са Епштајном је био „озбиљна грешка у процјени“ са његове стране, рекао је законодавцима.
„Као што јавност сада може да види из објављених докумената, Епштајн је покушао да искористи информације о мојој невјерности, заједно са бројним лажима, да ме натјера да обновим контакт са њим. У томе није успео, али то показује како је покушао да искористи наше контакте за своје циљеве. Никада нисам требало да се састанем са Епштајном“, рекао је Гејтс, према припремљеним изјавама.
(индекс)
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