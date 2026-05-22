Нови трагови у истрази: Епстинова помоћница открила три нова имена истражиоцима

22.05.2026 18:26

Предсједавајући Надзорног одбора Представничког дома Џејмс Комер рекао је да је дугогодишња помоћница осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина истражиоцима открила три нова имена повезана са његовом мрежом злостављања, називајући то кључним трагом у истрази.

Комер је рекао да је Сара Келен, Епстинова дугогодишња помоћница, дала истражиоцима Представничког дома три претходно необјављена имена током интервјуа иза затворених врата и да ће транскрипт ускоро бити објављен.

"Нова имена, то је оно што смо чекали. Сада сам оптимистичнији него што сам био дуго времена", рекао је Комер.

Келенова, дугогодишња помоћница Епстина, контроверзна је личност због навода да је помагала у регрутовању и злостављању дјевојчица, иако је себе описала као жртву Епстина, а неки посматрачи кажу да је њена улога била сложена упркос претходној контроли полиције.

Током свједочења иза затворених врата, Келенова је негирала да је била Епстинов саучесник у завјери и рекла да ју је он сексуално и психички злостављао, преноси ЦНН.

Комер је рекао да неуспјех Министарства правде да интервјуише Келенову до 2019. године показује да су истражиоци лоше водили случај "Епстин".

Појављује се све више доказа

"Сваки пут када некога приведемо, појављује се више доказа да је влада изневјерила жртве. То је очигледно", изјавио је Комер.

Додао је да, након што је саслушао свједочење Келенове, вјерује да је она била жртва Епстинових злочина, а не потенцијални саучесник, преноси Euronews.

Заступник америчких демократа Раџа Кришнамурти рекао је да би заступници могли тражити да Келенову позову на још један интервју, тврдећи да је оставила неколико питања без одговора током добровољног свједочења.

