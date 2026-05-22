Шмит не напушта БиХ својом вољом

Оставка Кристијана Шмита уздрмала је политичку сцену у БиХ — Драган Човић тврди да прије само 15 дана није ни помишљао на одлазак.
Из СНСД-а поручују да Шмит иза себе оставља дубоке политичке и уставне кризе.
Политичари из Федерације БиХ очекивано бране опстанак ОХР-а и Шмитових одлука. Из Републике Српске стижу захтјеви за коначно затварање ОХР-а и крај страног управљања у БиХ, уз поруку да правна борба против Шмитових потеза тек почиње.
Кристијан Шмит прије 15 дана није уопште размишљао о оставци, тврди то Драган Човић. Лидер ХДЗ-а БиХ каже да је план био да оде пред изборе. И њега је оставка изненадила.
"Ја сам био увјерен када је дошао господин Шмит у БиХ да ће тај мандат трајати врло кратко. Али он је сад други најдуговјечнији високи представник послије Валентина Инцка. Са њим сам разговарао прије можда 15 дана. Није био уопште у размишљању да ће поднијети оставку", каже Човић.
Сада БиХ не напушта својом вољом. Шмит је за то индиректно окривио лидера СНСД-а. За „Дојче веле“ је рекао да су Милорад Додик и политика око њега лобирали да напусти Сарајево. Иза себе оставља бројне кризе.
"Сва криза у којој се БиХ налази, распакивање Дејтона, сви проблеми у којима смо, за све можете рећи хвала или написати фактуру Кристијану Шмиту. Он је највећи разарач БиХ, уставне категорије, дејтонске категорије како је то Дејтон дефинисао и све кризе и проблеми које имамо можемо само да кажемо да их је он проузроковао својом бахатошћу и србомрзачким политикама", рекла је Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
То политичарима у другом ентитету одговара. Зато чине све да се ОХР не затвори.
"Ја мислим да је важно да ће остати на снази све одлуке које су високи представници до сада донијели и да остаје ОХР", рекао је Јасмин Имамовић, посланик СДП-а БиХ у ПД ПС БиХ.
Катанац на вратим ОХР-а многи у Српској би жељели да виде. Међу њима и министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ. Срђан Амиџић би желио да у БиХ више не дође ниједан високи представник.
"Ја желим да у БиХ нема ниједан високи представник, ни из Русије, ни из Мађарске, ни из САД, ни из Велике Британије, ни из Њемачке, јер ако не можемо да функционишемо самостално онда се поставља питање каква смо ми земља", јасан је Амиџић.
Одлуке које је донио Кристијан Шмит немају везе с правом и мора да буду стављене ван снаге, порука је и в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске, Ане Тришић Бабић. Оно што је сигурно и што је више пута у Српској наглашено, правна борба против Шмита тек слиједи.
