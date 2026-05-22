Ужас код Обреновца: Пронађено тијело мушкарца, покошен аутомобилом па остављен поред пута?

22.05.2026 19:48

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У мјесту Дубоко код Обреновца данас око 15 часова пронађено је тијело мушкарца.

Према првим информацијама, сумња се да је несрећног човјека ударио аутомобил, након чега је тијело остављено на мјесту гдје је данас пронађено, сазнаје Телеграф.рс. Околности под којима је дошло до трагедије засада нису познате.

Према незваничним сазнањима, ријеч је наводно о мушкарцу чији је нестанак пријављен прије пет дана, али идентитет још званично није потврђен.

На лицу мјеста налазе се полиција и дежурни тужилац, који обављају увиђај, након чега ће бити познато више детаља о овом случају. Истрага је у току.

