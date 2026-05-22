Радник у банци са рачуна клијента украо 219.000 КМ

22.05.2026 18:06

Врховни суд Федерације БиХ /ФБиХ/ потврдио је оптужницу против службеника ББИ банке Кенана Спахића из Зенице због крађе 219.000 КМ са рачуна клијената.

Спахић се терети да је од октобра до децембра 2023. године, обављајући послове благајника у пословници ББИ банке у Зеници, злоупотријебио овлаштења тако што је присвајао новац са рачуна клијената банке, саопштено је из Федералног тужилаштва.

Оптужницом му се ставља на терет да је без знања и одобрења клијената сачињавао налоге за исплату новца, вршио сторно трансакције без прописане процедуре и потребних одобрења, те са рачуна више клијената подизао новац у КМ и еврима.

Терети се да је приликом реализације појединих трансакција користио неовјерене или непотписане налоге, кривотворио потписе клијената, те поступао супротно правилима која се односе на идентификацију клијената и контролу готовинских исплата.

Спахић се терети да је починио кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења, чиме је себи прибавио противправну имовинску корист од 219.017 КМ.

(СРНА)

