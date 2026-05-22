Свијет ускоро можда добија нову државу

Свијет би ускоро могао да добије нову државу, јер је Алберта за 19. октобар заказала референдум о томе да ли жели остати у Канади.
Алберта ће на референдуму одлучити о томе да ли да остане у Канади или да настави процес ка новом обавезујућем гласању о сецесији, што се сматра првим озбиљним тестом јединства земље у посљедњим деценијама, најавила је у четвртак премијерка Алберте Данијел Смит.
"Да ли Алберта треба да остане покрајина Канаде или ће Влада Алберте покренути правни процес предвиђен Уставом Канаде како би се одржао обавезујући покрајински референдум о томе да ли Алберта треба да се одвоји од Канаде", навела је Смит у телевизијском обраћању питање које ће бити постављено грађанима ове јесени уочи гласања, преноси ББЦ.
Смит је истакла да ће гласати за останак Алберте у Канади.
"Тако бих гласала о сецесији на покрајинском референдуму", рекла је, додајући да је то став њене владе и њеног посланичког клуба.
Навела је да је “дубоко забринута” због судске одлуке којом је судија у Алберти одбацио петицију за референдум о сецесији, након што су представници Првих нација тврдили да нису били адекватно консултовани што је зауставило верификацију потписа.
"Као премијерка, нећу дозволити да правна грешка једног судије ућутка глас стотине хиљада становника Алберте. Будућност Алберте одлучиваће становници, а не суд. Одуговлачење само продужава веома емотивну и важну дебату, а ућуткивање стотине хиљада грађана који желе да буду саслушани је неоправдано у слободном и демократском друштву", рекла је Смит.
Њена најава услиједила је након што је петиција грађана за сецесију прикупила више од 300.000 потписа почетком године, док је посебна петиција за останак Алберте у Канади добила више од 400.000 потписа.
Неки становници сматрају да савезна влада кочи нафтну и гасну индустрију у корист климатских политика.
Анкете јавног мњења сугеришу да би већина становника Алберте гласала против сецесије.
Почетком маја, канадски премијер Марк Карни је изјавио да сваки покушај одвајања покрајине мора да прати правила закона “Клерити Акт”, старог 26 година донијетог након референдума у Квебеку 1995. године.
Могући други обавезујући референдум о независности Алберте би могао да испуни услове тог закона, укључујући јасну већину гласача за, јасну формулацију питања и надзор федералног парламента, а ако услови буду испуњени, Алберта би ушла у дуге преговоре са савезном владом о условима раздвајања.
На претходним гласањима, Квебек је два пута гласао против независности, а посљедњи пут 1995. године резултат је био тијесан са 50,58 одсто против и 49,22 одсто за.
