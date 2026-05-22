Logo
Large banner

Свијет ускоро можда добија нову државу

Аутор:

АТВ
22.05.2026 18:47

Коментари:

0
Свијет ускоро можда добија нову државу
Фото: Танјуг/АП

Свијет би ускоро могао да добије нову државу, јер је Алберта за 19. октобар заказала референдум о томе да ли жели остати у Канади.

Алберта ће на референдуму одлучити о томе да ли да остане у Канади или да настави процес ка новом обавезујућем гласању о сецесији, што се сматра првим озбиљним тестом јединства земље у посљедњим деценијама, најавила је у четвртак премијерка Алберте Данијел Смит.

Матуратни купили разредној аутомобил

Регион

Матуранти разредној купили аутомобил: Реакција наставнице из Задра се убрзо проширила на мрежама

"Да ли Алберта треба да остане покрајина Канаде или ће Влада Алберте покренути правни процес предвиђен Уставом Канаде како би се одржао обавезујући покрајински референдум о томе да ли Алберта треба да се одвоји од Канаде", навела је Смит у телевизијском обраћању питање које ће бити постављено грађанима ове јесени уочи гласања, преноси ББЦ.

Смит је истакла да ће гласати за останак Алберте у Канади.

"Тако бих гласала о сецесији на покрајинском референдуму", рекла је, додајући да је то став њене владе и њеног посланичког клуба.

Навела је да је “дубоко забринута” због судске одлуке којом је судија у Алберти одбацио петицију за референдум о сецесији, након што су представници Првих нација тврдили да нису били адекватно консултовани што је зауставило верификацију потписа.

"Као премијерка, нећу дозволити да правна грешка једног судије ућутка глас стотине хиљада становника Алберте. Будућност Алберте одлучиваће становници, а не суд. Одуговлачење само продужава веома емотивну и важну дебату, а ућуткивање стотине хиљада грађана који желе да буду саслушани је неоправдано у слободном и демократском друштву", рекла је Смит.

Џефри Епстин

Свијет

Нови трагови у истрази: Епстинова помоћница открила три нова имена истражиоцима

Њена најава услиједила је након што је петиција грађана за сецесију прикупила више од 300.000 потписа почетком године, док је посебна петиција за останак Алберте у Канади добила више од 400.000 потписа.

Неки становници сматрају да савезна влада кочи нафтну и гасну индустрију у корист климатских политика.

Шта кажу анкете?

Анкете јавног мњења сугеришу да би већина становника Алберте гласала против сецесије.

Почетком маја, канадски премијер Марк Карни је изјавио да сваки покушај одвајања покрајине мора да прати правила закона “Клерити Акт”, старог 26 година донијетог након референдума у Квебеку 1995. године.

Могући други обавезујући референдум о независности Алберте би могао да испуни услове тог закона, укључујући јасну већину гласача за, јасну формулацију питања и надзор федералног парламента, а ако услови буду испуњени, Алберта би ушла у дуге преговоре са савезном владом о условима раздвајања.

На претходним гласањима, Квебек је два пута гласао против независности, а посљедњи пут 1995. године резултат је био тијесан са 50,58 одсто против и 49,22 одсто за.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Канада

Алберта

Референдум

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови трагови у истрази: Епстинова помоћница открила три нова имена истражиоцима

Свијет

Нови трагови у истрази: Епстинова помоћница открила три нова имена истражиоцима

2 ч

0
Твиша Шарма, мисица пронађена мртва

Свијет

Бивша мисица пронађена мртва

3 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин издао хитну наредбу након напада на колеџ

3 ч

0
Марко Рубио Пит Хегсет

Свијет

Рубио: Вашингтон спреман да посредује у преговорима између Москве и Кијева

4 ч

0

  • Најновије

21

08

Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

21

01

Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

21

00

Парадајз рађа као луд ако поред њега посадите ову биљку

20

53

Ђоковић отворио душу: Боли ме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner