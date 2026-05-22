Жесток судар три аута на путу Бањалука - Приједор

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Тежак судар три возила догодио се у петак, 22. маја, на путу Бањалука - Приједор, због чега је саобраћај успорен већ дуже вријеме.
До удеса је дошло у мјесту Козарац, на мјесту догађаја је полиција која врши увиђај.
Још увијек нема информација да ли је неко повријеђен у овом удесу, али је штета на возилима веома велика.
Такође, није познато ни како је тачно до несреће дошло.
Више информација требало би да буде познато након завршетка увиђа, а возачи се позивају на опрез.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму