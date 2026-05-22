Logo
Large banner

Жесток судар три аута на путу Бањалука - Приједор

Аутор:

Стеван Лулић
22.05.2026 19:30

Коментари:

0
Судар у Козарцу
Фото: АТВ / Петар Карановић

Тежак судар три возила догодио се у петак, 22. маја, на путу Бањалука - Приједор, због чега је саобраћај успорен већ дуже вријеме.

До удеса је дошло у мјесту Козарац, на мјесту догађаја је полиција која врши увиђај.

Судар у Козарцу
Судар у Козарцу

Још увијек нема информација да ли је неко повријеђен у овом удесу, али је штета на возилима веома велика.

Такође, није познато ни како је тачно до несреће дошло.

Судар у Козарцу
Судар у Козарцу

Више информација требало би да буде познато након завршетка увиђа, а возачи се позивају на опрез.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

судар

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бањалука

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новац

Хроника

Радник у банци са рачуна клијента украо 219.000 КМ

3 ч

0
Удес код Тропика у Бањалуци

Хроника

Хитна на терену: Тежи удес у Бањалуци

3 ч

0
Пас кангал

Хроника

Пас луталица угризао малољетника за ногу: Ужас у Какњу

3 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Мушкарац који је пријетио убиствима у Сарајеву рекао ''да му долазе гласови у главу, па би због тога убијао''

4 ч

0

  • Најновије

21

08

Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

21

01

Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

21

00

Парадајз рађа као луд ако поред њега посадите ову биљку

20

53

Ђоковић отворио душу: Боли ме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner