Огласио се Хаџија након изласка из затвора, споменуо и Ђоковића

Фикрет Хаџић је дао интервју за "Дневни аваз", у ком је говорио о животу након изласка са робије.
"Плакао сам у соби цијели дан, не могу да вјерујем да сам на слободи", рекао је Хаџија новинарима "Дневног аваза".
"Најгоре ми је било посљедњих четири, пет мјесеци", рекао је он, зато што је затвореницима укинут приступ дневним новинама и телевизији, па нису знали шта се дешава напољу.
"Ја кад гледам Новака Ђоковића, ја не дишем, не једем човјече", рекао је Хаџија.
Истиче да није могао да вјерује када се вратио у родни град након изласка из затвора.
"Изашли су сви, 'Добро нам дошао Хаџија'. Нисам могао да вјерујем, свака им част. Треба људе похвалити часно и поштено. И свака част онима у Лукавцу, у МУП-у", казао је он.
Чувени робијаш је рекао да се каје због убиства због ког је робијао 24 године.
"Зато поручујем омладини да не иду мојим путем, да се држе школе и буду поштени. Ево ја бјежим из БиХ да зарадим који динар у Њемачкој, да бих боље живио са својом породицом. Омладина да не иде мојим путем, да не узимају правду у своје руке. Нема владавине нити правде у БиХ, али биће. Биће избори, види шта нам раде сада у БиХ, уништише нам државу", казао је он.
Он открива да му је један човјек поклонио аутомобил чим је изашао из затвора, и дао му је 400 евра.
"Добар је човјек, као хљеб, дошао је на кафу, и рекао да ће ми урадити све. Читаву кухињу, тросјед, двосјед, џабе од њега. Види каквих људи добрих има. То не могу да вјерујем човјече", казао је бивши затвореник.
Каже и да не зна да користи савремене паметне телефоне, и да му син помаже са тим.
Хаџић је осуђен због убиства тројице чланова породице Касумовић - Османа, Бахрије и Кудума - док је четврти успио да побегне. Злочин се догодио 1. маја 2002. године, када је Хаџић сачекао мушкарце на једном мјесту и отворио ватру.
Током суђења и каснијих јавних иступа, тврдио је да је годинама био изложен малтретирању и физичком насиљу од стране те породице. Као кључни тренутак навео је догађај из маја 2001. године, када је, према његовим ријечима, брутално претучен, а нападачи нису адекватно кажњени.
"То су дрвосјече, нешколовани људи. Када би ушли у мој ресторан, гости би одмах одлазили", говорио је Хаџић у једној телевизијској емисији, тврдећи да је због константних проблема на крају био приморан и да прода угоститељски објекат.
Увјерен да институције нису реаговале, одлучио је да, како је сам рекао, "узме правду у своје руке".
Овај случај остао је дубоко урезан у колективном сјећању и због Хаџићеве хладнокрвне изјаве о самом чину, која је годинама цитирана у медијима:
"Израњавао сам их да не могу бјежати. Плачу, дрече: 'Немој, нећемо те Хаџија више никад дирати'. И нећеш. Ја сам их ријешио побити и готово".
Ова реченица постала је симбол бруталности злочина, али и додатно појачала контроверзе које га прате до данас.
И док је Хаџић годинама инсистирао на томе да је био жртва дуготрајног злостављања, преживјели члан породице Касумовић потпуно негира такве тврдње.
"Све је измислио да би се представио као жртва. Нико га није малтретирао. Био је изолован и љубоморан јер се ми дружимо и имамо добре односе", изјавио је он, додајући да је прича о пребијању "највећа лаж".
За троструко убиство Хаџић је првобитно осуђен на 21 годину затвора.
Међутим, казна му је продужена за још три године због писма које је упутио Врховном суду Федерације БиХ.
У том писму захтијевао је да породица жртава буде кажњена макар симболично, уз упозорење да ће, уколико се то не деси, "бити посљедица".
Суд је такво понашање окарактерисао као озбиљну пријетњу, што је довело до додатне затворске казне.
