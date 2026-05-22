Цвијановић: Смрт бањалучких беба - трајна мрља на образу човјечанства

Аутор:

АТВ
22.05.2026 13:20

Српски члан Предсједништва
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да смрт бањалучких звјездица остаје један од најтрагичнијих догађаја Одбрамбено-отаџбинског рата - симбол нехуманости свјетских моћника који нису дозволили ваздушни транспорт неопходног кисеоника.

"То је трајна мрља на образу човјечанства. Вјечно ћемо памтити њихову невину жртву, а одговорне ћемо заувијек подсјећати једним питањем: Шта су скривиле?", написала је Цвијановићева на "Инстаграму".

Цвијановићева је нагласила да је то најтужније питање које већ 34 године остаје без одговора.

"На данашњи дан 1992. године, због недостатка кисеоника, у бањалучком породилишту преминула је прва беба. До 19. јуна исте године угасило се још 11 невиних живота. Слађана Кобас, тринаеста звјездица, посљедице те трагедије носила је до своје 14. године, када је и сама преминула", подсјетила је Цвијановићева.

Цвијановићева је додала да је агонија узрокована нељудским односом тзв. међународне заједнице прекинута тек пробојем Коридора, када је успостављена веза са источним дијелом Републике Српске и Србијом, преноси Срна

У Бањалуци су данас обиљежене 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру, које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника

