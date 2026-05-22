Драган Човић: "Шмит прије 15 дана није уопште размишљао о оставци"

Кристијан Шмит прије 15 дана није уопште размишљао о оставци, рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.
„Ја сам био увјерен када је дошао господин Шмит у БиХ да ће тај мандат трајати врло кратко. Али он је сад други најдуговјечнији високи представник послије Валентина Инцка. Са њим сам разговарао прије можда 15 дана. Није био уопште у размишљању да ће поднијети оставку“, навео је Човић.
Додао је да је план био да се то деси пред изборе, те да је Шмитова оставка и за њега била изненађење.
„Наш приједлог је да се ОХР треба трансформисати. Ја бих волио да нови високи представник буде чак измјештен у бриселске просторе, јер ако наш пут иде тим правцем, зашто то не урадити? Да има ограничен капацитет у овлашћењима и да буде заштитни механизам за Дејтонску Босну и Херцеговину. Све остало морамо бити у стању сами рјешавати“, поручио је Човић.
Кристијан Шмит напушта БиХ против своје воље, а за то је индиректно окривио Милорада Додика.
Нијемац за Дојче веле каже да је лидер СНСД-а Милорад Додик и политика око њега лобирала да напусти Сарајево.
"Он је ангажовао лобистичку фирму да се бори за три ствари: да се омогући сецесија, односно независност Републике Српске, да се укину судске пресуде против њега и да ја одем", рекао је Шмит.
