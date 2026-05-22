Logo
Large banner

Драган Човић: "Шмит прије 15 дана није уопште размишљао о оставци"

Аутор:

АТВ
22.05.2026 07:54

Коментари:

1
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих
Фото: ATV

Кристијан Шмит прије 15 дана није уопште размишљао о оставци, рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.

„Ја сам био увјерен када је дошао господин Шмит у БиХ да ће тај мандат трајати врло кратко. Али он је сад други најдуговјечнији високи представник послије Валентина Инцка. Са њим сам разговарао прије можда 15 дана. Није био уопште у размишљању да ће поднијети оставку“, навео је Човић.

Додао је да је план био да се то деси пред изборе, те да је Шмитова оставка и за њега била изненађење.

„Наш приједлог је да се ОХР треба трансформисати. Ја бих волио да нови високи представник буде чак измјештен у бриселске просторе, јер ако наш пут иде тим правцем, зашто то не урадити? Да има ограничен капацитет у овлашћењима и да буде заштитни механизам за Дејтонску Босну и Херцеговину. Све остало морамо бити у стању сами рјешавати“, поручио је Човић.

Кристијан Шмит окривио Милорада Додика за свој одлазак

Кристијан Шмит напушта БиХ против своје воље, а за то је индиректно окривио Милорада Додика.

Нијемац за Дојче веле каже да је лидер СНСД-а Милорад Додик и политика око њега лобирала да напусти Сарајево.

"Он је ангажовао лобистичку фирму да се бори за три ствари: да се омогући сецесија, односно независност Републике Српске, да се укину судске пресуде против њега и да ја одем", рекао је Шмит.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Човић

Кристијан Шмит

ОХР

Милорад Додик

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

БиХ

Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

19 ч

5
Станивуковић се упоредио са патријархом: Нисам пружио руку Кристијану Шмиту

Република Српска

Станивуковић се упоредио са патријархом: Нисам пружио руку Кристијану Шмиту

1 д

9
потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

1 д

13
Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

БиХ

Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

1 д

0

Више из рубрике

Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

12 ч

0
камиони из србије блокирали границе

БиХ

Нови уговор о граничним прелазима за лакши прелазак и бољу контролу границе

19 ч

0
Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

БиХ

Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

19 ч

5
Аеродром у Сарајеву

БиХ

ПОСКОК поново чешља Аеродром Сарајево и Канцеларију за законодавство ФБиХ

20 ч

0

  • Најновије

10

06

"Увод у анатомију" добија нови обрт: Љубитељи серије биће одушевљени

09

56

Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина

09

54

Почело обиљежавање 34 године од смрти 12 бањалучких беба: Служен парастос

09

48

Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима

09

36

Додик: Смрт 12 бањалучких беба - трагедија када је свијет положио испит из окрутности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner