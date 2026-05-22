„Да ли је то маска за лице?“ Адмирал Роберт Харвард постао виралан након гостовања на Фокс њузу

22.05.2026 08:20

Пензионисани вицеадмирал Роберт Харвард изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама након гостовања на Фокс њузу, гдје је говорио о сукобу САД-а и Ирана.

Корисници друштвених мрежа највише су пажње посветили његовом изгледу током интервјуа, што је довело до непровјерених теорија о „масци“ и поновног интересовања за његову биографију.

Пензионисани вицеадмирал Роберт Харвард нашао се у центру онлајн спекулација након што се појавио на Фокс њузу како би коментарисао актуелне тензије између САД-а и Ирана. Током емисије, Харвард је анализирао стратегију предсједника Доналда Трампа према Ирану, тврдећи да је вријеме на Трамповој страни и да користи санкције и притисак како би Иран довео до капитулације, а не до преговора.

Фокс њуз је Харварда представио као бившег замјеника команданта CENTКOM-а који анализира ситуацију у Ирану, регионалне тензије и економски притисак с којим се Техеран суочава. Харвард је такође говорио о унутрашњим подјелама унутар иранског режима, као и о ширим геополитичким факторима, укључујући и ходочашће Хаџ.

Међутим, снимци интервјуа брзо су се проширили интернетом из сасвим другог разлога. Бројни корисници друштвених мрежа почели су да коментаришу Харвардов изглед пред камерама, а неки су спекулисали да носи маску за лице.

„Фокс њуз је управо емитовао човјека који носи маску адмирала Роберта Харварда“, написао је један корисник на мрежи Икс.

„Да ли неко зна ко је ово и зашто, дођавола, носи маску на Фокс њузу?“, упитао је други корисник.

Један од корисника упоредио је реакције на интернету са ранијим теоријама о глумцу Џиму Керију, наводећи да Харвардова „ситуација са вратом и лицем“ оставља „потпуно исти утисак“. Други корисник објавио је фотографије једну поред друге и довео у питање промјене у Харвардовом изгледу. У посебној објави, уз означавање Фокс њуза, постављено је питање: „Ко је испод маске и зашто?“

Спекулације су поново подстакле интересовање за Харвардову војну каријеру и биографију.

Харвард је поријеклом из Хендерсонвила у савезној држави Тенеси, а раније је служио као припадник америчких морнаричких специјалних јединица SEAL. Такође је био замјеник команданта Централне команде Сједињених Америчких Држава под генералом Џејмсом Матисом.

Према његовом LinkedIn профилу, Харвард је дипломирао примијењене науке на Војној поморској академији САД-а. Након тога је око осам година радио у компанији Локид Мартин, гдје је обављао функцију извршног директора у Уједињеним Арапским Емиратима.

Харвард тренутно обавља функцију извршног потпредсједника, пише Тајмс нау Ворлд

