Logo
Large banner

Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених

Аутор:

АТВ
22.05.2026 08:17

Коментари:

2
Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених
Фото: Telegram

Украјинска војска је током ноћи дроновима напала образовни центар и интернат у мјесту Старобељск у ЛНР. Рањено је 35 особа, а спасиоци трагају за осталима који су испод рушевина, рекао је лидер ЛНР Леонид Пасечник.

У вријеме напада у згради је било 86 дјеце узраста 14-18 година.

Испод рушевина је за сада извучено двоје.

„Непријатељске беспилотне летјелице напале су школску зграду и интернат Старобељског професионалног колеџа педагошког универзитета. Спасиоци настављају да рашчишћавају рушевине, двоје је већ извучено на површину и предати су љекарима. Под рушевинама има још дјеце, потрага се наставља“, написао је Пасечник на друштвеним мрежама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Терористички напад

Луганска Народна Република

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

Свијет

Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

2 ч

0
Преокрет Доналда Трампа: Шаље 5.000 војника у Пољску

Свијет

Преокрет Доналда Трампа: Шаље 5.000 војника у Пољску

3 ч

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Свијет

Мађар најавио заокрет Европе према Русији

12 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.

Свијет

Путин: Москва неће учествовати у трци у наоружању

14 ч

0

Више из рубрике

Никси на пола пута до великог НБА финала

Свијет

Никси на пола пута до великог НБА финала

2 ч

0
Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

Свијет

Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

2 ч

0
Погубљење убице прекинуто након сат времена: "Грчио се и јецао"

Свијет

Погубљење убице прекинуто након сат времена: "Грчио се и јецао"

2 ч

0
Борите се док има живота у вама: Дирљива порука Руса који се на рукама попео на Монт Еверест

Свијет

Борите се док има живота у вама: Дирљива порука Руса који се на рукама попео на Монт Еверест

3 ч

0

  • Најновије

10

06

"Увод у анатомију" добија нови обрт: Љубитељи серије биће одушевљени

09

56

Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина

09

54

Почело обиљежавање 34 године од смрти 12 бањалучких беба: Служен парастос

09

48

Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима

09

36

Додик: Смрт 12 бањалучких беба - трагедија када је свијет положио испит из окрутности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner