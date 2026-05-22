Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених

Украјинска војска је током ноћи дроновима напала образовни центар и интернат у мјесту Старобељск у ЛНР. Рањено је 35 особа, а спасиоци трагају за осталима који су испод рушевина, рекао је лидер ЛНР Леонид Пасечник.
У вријеме напада у згради је било 86 дјеце узраста 14-18 година.
Испод рушевина је за сада извучено двоје.
„Непријатељске беспилотне летјелице напале су школску зграду и интернат Старобељског професионалног колеџа педагошког универзитета. Спасиоци настављају да рашчишћавају рушевине, двоје је већ извучено на површину и предати су љекарима. Под рушевинама има још дјеце, потрага се наставља“, написао је Пасечник на друштвеним мрежама.
