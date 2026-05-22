Борите се док има живота у вама: Дирљива порука Руса који се на рукама попео на Монт Еверест

Рустам Набијев из Русије направио је изузетан подухват – први се у свету попео на Монт Еверест само на рукама.
Набијеву су 2015. године ампутиране обе ноге након несреће која се догодила када се срушила касарна у Омску а он скоро седам сати провео испод рушевина.
„Посвећујем ово свима који ме сада гледају. Овим поступком желим да поручим само једну ствар: борите се док има живота у вама!“
