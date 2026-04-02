Водичи тровали планинаре пред успон на Монт Еверест и узели скоро 20 милиона долара

Аутор:АТВ
Коментари:0
Власти Непала оптужиле су већу групу водича да су тровали планинаре пред успон на Монт Еверест, како би узели око 20 милиона долара од скупих спасилачких мисија уз употребу хеликоптера, јавио је лист "Катманду пост".
Према подацима из нове полицијске истраге, тровање планинара послужило је за превару са осигурањем вриједну готово 20 милиона долара.
Полиција је подигла оптужнице против 32 лица, која се терете за превару и организовани криминал, а међу њима су власници планинарских компанија, фирме које пружају хеликоптерске услуге и званичници болница.
Према писању "Катманду поста", водичи су, наводно, тровали туристе тако што су им стављали соду бикарбону у храну, како би изазвали мучнину која подсјећа на симптом тровања храном или висинске болести.
Након што осјете мучнину, на планинаре је вршен притисак да позову хеликоптерску службу, чије су услуге веома скупе и чији су оператери издавали лажне медицинске документе такође по високим цијенама.
Осим тога, водичи су савјетовали планинарима да у тим ситуацијама уносе велику количину воде, што је само погоршавало симптоме.
Зарада је, наводно, дијељена између водича, компанија, агенција и болница у које су туристи превожени ради непотребног и лажног лијечења.
Истрага је покренута у јануару.
Тужилаштво захтијева изрицање пресуде са новчаном казном од укупно 11,3 милиона долара.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 д0
Република Српска
3 д0
БиХ
3 д0
Наука и технологија
3 д0
Свијет
3 д0
Свијет
3 д0
Свијет
3 д0
Свијет
3 д0
Најновије
Најчитаније
07
20
07
12
07
05
06
58
06
54
Тренутно на програму