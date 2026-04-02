Направљена прва каса на бази АИ: До краја године доступна у 350 угоститељских објеката

Руска компанија за информационе технологије Inno clouds креирала је прву касу са вјештачком интелигенцијом за кафиће и ресторане.
Та фирма напомиње да ће нова технологија до краја године бити кориштена у више од 350 угоститељских објеката у Русији, пренио је ТАСС.
Каса са вјештачком интелигенцијом (АИ) у потпуности имитира људску интеракцију са купцима, може да им помаже да направе избор и убрзава процес услуге за 35 одсто.
У поређењу са традиционалним киоском за самопослуживање, благајник нуди једноставнији процес комуникације и наручивања: купци само треба да наведу жељено јело, а систем ће им одабрати оптималне опције.
Посјетиоци не морају да детаљно прегледају јеловник или да траже одређено јело на екрану.
Штавише, АИ благајник може да разјасни све информације о производу, укључујући нутритивну вриједност јела, као и све могуће измјене.
Компанија је навела да купци такође могу да помену алергене или да захтијевају да се јело припреми без одређеног састојка.
АИ благајна је у развоју од марта 2025. године, што је чини првим производом те врсте у Русији, а сада је потпуно спремна за имплементацију у руским ресторанима и кафићима.
Inno clouds истиче да је овај формат погоднији за објекте брзе хране, зоне за храну и кафиже, првенствено зато што удвостручује процес услуге купцима и може да повежа приход за 15-30 одсто.
