Logo
Large banner

Направљена прва каса на бази АИ: До краја године доступна у 350 угоститељских објеката

Аутор:

АТВ
02.04.2026 11:59

Коментари:

0
Направљена прва каса на бази АИ: До краја године доступна у 350 угоститељских објеката
Фото: pexels

Руска компанија за информационе технологије Inno clouds креирала је прву касу са вјештачком интелигенцијом за кафиће и ресторане.

Та фирма напомиње да ће нова технологија до краја године бити кориштена у више од 350 угоститељских објеката у Русији, пренио је ТАСС.

Каса са вјештачком интелигенцијом (АИ) у потпуности имитира људску интеракцију са купцима, може да им помаже да направе избор и убрзава процес услуге за 35 одсто.

У поређењу са традиционалним киоском за самопослуживање, благајник нуди једноставнији процес комуникације и наручивања: купци само треба да наведу жељено јело, а систем ће им одабрати оптималне опције.

Посјетиоци не морају да детаљно прегледају јеловник или да траже одређено јело на екрану.

Штавише, АИ благајник може да разјасни све информације о производу, укључујући нутритивну вриједност јела, као и све могуће измјене.

Компанија је навела да купци такође могу да помену алергене или да захтијевају да се јело припреми без одређеног састојка.

АИ благајна је у развоју од марта 2025. године, што је чини првим производом те врсте у Русији, а сада је потпуно спремна за имплементацију у руским ресторанима и кафићима.

Inno clouds истиче да је овај формат погоднији за објекте брзе хране, зоне за храну и кафиже, првенствено зато што удвостручује процес услуге купцима и може да повежа приход за 15-30 одсто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

blagajna

ugostiteljski objekti

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner