Како да прочитате обрисане поруке? Једноставан трик који многи не знају

02.04.2026 09:50

Фото: Anton/Pexels

Вјероватно вам се десило да видите обавјештење за Воцап поруку која је убрзо обрисана, али телефон ипак може сачувати њен траг.

Добра вијест је да не морате инсталирати никакве сумњиве апликације да бисте дошли до тог текста. Довољно је да искористите опције које већ постоје у систему вашег уређаја.

Гдје се крију обрисане поруке?

На Андроид телефонима постоји функција која биљежи сва обавјештења која стижу на уређај. То значи да се порука региструје оног тренутка када се појави на екрану, па чак и ако је касније обрисана из апликације.

Маркет корпа

Занимљивости

Купац у продавници доживио шок: Продавац га понизио због само једног питања

Уласком у подешавања и прегледом историје нотификација можете видјети оригинални садржај поруке који је послат.

Ова опција је посебно корисна када не желите да пропустите важне информације, било да су у питању пословне поруке, школске обавезе или дописивање са пријатељима.

Андроид има предност

На уређајима са Андроид 11 и новијим верзијама ова функција ради најпоузданије, јер систем аутоматски чува текстуална обавјештења. Тако можете не само да прочитате обрисане поруке, већ и да их сачувате за касније.

Ако ваш телефон подржава ову опцију, провјерите да ли је укључена. Постоје и додатне апликације које олакшавају преглед и претрагу историје обавјештења.

Шта је са Ајфон уређајима?

Код Ајфона телефона ситуација је другачија. иОС систем обично уклања обрисане поруке из центра за обавештења, па овај трик не даје исте резултате као на Андроиду.

Stari ljudi, penzioneri

Економија

Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

Због тога корисници Ајфона могу да се ослоне на друге методе, попут прављења резервних копија разговора или коришћења алата за чување података у складу са правилима приватности.

Како да имате већу контролу над порукама

Ако желите да будете сигурни да ништа не пропуштате, можете укључити звучна или вибрациона обавјештења за битне контакте. Такође, повремено провјеравајте историју нотификација.

Додатни савјет је да комбинујете ову функцију са бекапом Воцап разговора. На тај начин ћете имати већу контролу над подацима и моћи ћете да приступите порукама чак и након промјене или ресетовања телефона, преноси Информер.

Прочитајте више

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Занимљивости

Купац у продавници доживио шок: Продавац га понизио због само једног питања

3 д

0
Одрон на прузи Добој - Бањалука

Друштво

Ванредан догађај на шинама: Огласиле се Жељезнице Српске

3 д

0
Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

Економија

Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

3 д

0
Заплијењена дрога у Градишци

Хроника

Прва фотографија заплијењене дроге у Градишци

3 д

0

Више из рубрике

Лого НАСА свемирске агенције

Наука и технологија

НАСА лансирала астронауте у историјској мисији на Мјесец

3 д

0
ДНК анализа Торинског покрова открила трагове са више континената - мистерија још дубља

Наука и технологија

ДНК анализа Торинског покрова открила трагове са више континената - мистерија још дубља

4 д

0
Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

Наука и технологија

Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

4 д

0
Starlink satelit

Наука и технологија

Експлодирао још један Старлинк сателит

4 д

0

