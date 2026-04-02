Како да прочитате обрисане поруке? Једноставан трик који многи не знају

Вјероватно вам се десило да видите обавјештење за Воцап поруку која је убрзо обрисана, али телефон ипак може сачувати њен траг.
Добра вијест је да не морате инсталирати никакве сумњиве апликације да бисте дошли до тог текста. Довољно је да искористите опције које већ постоје у систему вашег уређаја.
На Андроид телефонима постоји функција која биљежи сва обавјештења која стижу на уређај. То значи да се порука региструје оног тренутка када се појави на екрану, па чак и ако је касније обрисана из апликације.
Уласком у подешавања и прегледом историје нотификација можете видјети оригинални садржај поруке који је послат.
Ова опција је посебно корисна када не желите да пропустите важне информације, било да су у питању пословне поруке, школске обавезе или дописивање са пријатељима.
На уређајима са Андроид 11 и новијим верзијама ова функција ради најпоузданије, јер систем аутоматски чува текстуална обавјештења. Тако можете не само да прочитате обрисане поруке, већ и да их сачувате за касније.
Ако ваш телефон подржава ову опцију, провјерите да ли је укључена. Постоје и додатне апликације које олакшавају преглед и претрагу историје обавјештења.
Код Ајфона телефона ситуација је другачија. иОС систем обично уклања обрисане поруке из центра за обавештења, па овај трик не даје исте резултате као на Андроиду.
Због тога корисници Ајфона могу да се ослоне на друге методе, попут прављења резервних копија разговора или коришћења алата за чување података у складу са правилима приватности.
Ако желите да будете сигурни да ништа не пропуштате, можете укључити звучна или вибрациона обавјештења за битне контакте. Такође, повремено провјеравајте историју нотификација.
Додатни савјет је да комбинујете ову функцију са бекапом Воцап разговора. На тај начин ћете имати већу контролу над подацима и моћи ћете да приступите порукама чак и након промјене или ресетовања телефона, преноси Информер.
