НАСА лансирала астронауте у историјској мисији на Мјесец

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчка Национална администрација за аеронаутику и свемир (НАСА) лансирала је са Флориде први лет са људском посадом према Мјесецу након више од 50 година, у мисији Артемис 2.
Ракета СЛС лансирана је са капсулом Орион из свемирског центра Кенеди на Флориди, са посадом у којој је троје америчких космонаута и један Канађанин, наводи се на сајту НАСА.
- Артемис је почетак нечег већег од било које једне мисије. Он означава наш повратак на Мјесец, не само да бисмо га посјетили, већ да бисмо на крају остали на нашој бази на Мјесецу, и поставља темеље за сљедеће огромне скокове који су пред нама - рекао је администратор НАСА-е Џаред Исакман.
Успјешно лансирање представља почетак мисије која ће трајати приближно десет дана за астронауте НАСА-е Рида Вајзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и астронаута Канадске свемирске агенције Џеремија Хансена.
A view of the Artemis II liftoff from an airplane.pic.twitter.com/7JWIo8gRe4— Cinema Hub (@_CinemaHub_) April 1, 2026
Као прва мисија са посадом у оквиру НАСА-иног програма Артемис, лет ће, између осталог, први пут са посадом демонстрирати системе за одржавање живота и поставити темеље за трајно присуство на Мјесецу, прије будућих мисија на Марс.
Током планираног вишечасовног прелета Месеца у понедјељак, 6. априла, астронаути ће фотографисати и пружити запажања о површини Мјесеца као први људи који ће угледати неке дијелове његове супротне стране.
Након успјешног прелета поред Мјесеца, астронаути ће се вратити на Земљу и спустити се у Тихи океан.
Liftoff.— NASA (@NASA) April 1, 2026
The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.
Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc
(Танјуг)
