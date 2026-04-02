НАСА лансирала астронауте у историјској мисији на Мјесец

Аутор:

АТВ
02.04.2026 07:24

Лого НАСА свемирске агенције
Фото: Tanjug/AP/John Raoux

Америчка Национална администрација за аеронаутику и свемир (НАСА) лансирала је са Флориде први лет са људском посадом према Мјесецу након више од 50 година, у мисији Артемис 2.

Ракета СЛС лансирана је са капсулом Орион из свемирског центра Кенеди на Флориди, са посадом у којој је троје америчких космонаута и један Канађанин, наводи се на сајту НАСА.

Економија

Цијена нафте расте након Трамповог обраћања о Ирану

- Артемис је почетак нечег већег од било које једне мисије. Он означава наш повратак на Мјесец, не само да бисмо га посјетили, већ да бисмо на крају остали на нашој бази на Мјесецу, и поставља темеље за сљедеће огромне скокове који су пред нама - рекао је администратор НАСА-е Џаред Исакман.

Успјешно лансирање представља почетак мисије која ће трајати приближно десет дана за астронауте НАСА-е Рида Вајзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и астронаута Канадске свемирске агенције Џеремија Хансена.

Као прва мисија са посадом у оквиру НАСА-иног програма Артемис, лет ће, између осталог, први пут са посадом демонстрирати системе за одржавање живота и поставити темеље за трајно присуство на Мјесецу, прије будућих мисија на Марс.

Занимљивости

Дневни хороскоп за 4. април: Кога очекује судбински позив, а ко добија новац?

Током планираног вишечасовног прелета Месеца у понедјељак, 6. априла, астронаути ће фотографисати и пружити запажања о површини Мјесеца као први људи који ће угледати неке дијелове његове супротне стране.

Након успјешног прелета поред Мјесеца, астронаути ће се вратити на Земљу и спустити се у Тихи океан.

Прочитајте више

Данас ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

Друштво

Данас ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

3 д

0
Славимо преподобне Оце: Шта свака кућа данас мора да уради за мир и здравље?

Друштво

Славимо преподобне Оце: Шта свака кућа данас мора да уради за мир и здравље?

3 д

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Кошарка

Историјски трипл-дабл Јокића у побједи Денвера

3 д

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Земљотрес јачине 7,6 степени Рихтерове скале погодио Индонезију: Издато упозорење на цунами

3 д

0

Више из рубрике

ДНК анализа Торинског покрова открила трагове са више континената - мистерија још дубља

Наука и технологија

ДНК анализа Торинског покрова открила трагове са више континената - мистерија још дубља

4 д

0
Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

Наука и технологија

Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

4 д

0
Starlink satelit

Наука и технологија

Експлодирао још један Старлинк сателит

4 д

0
Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

Наука и технологија

Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

4 д

0

