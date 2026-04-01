Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

Gmail постоји већ пуне 22 године. С обзиром на тако дуг период, велики број корисника има лоше одабране имејл адресе које су за многе извор кајања. Срећом, нису заглављени са њима.

Гугл корисницима сада даје прилику да наставе даље са својим активностима уз могућност промене своје Gmail адресе у нешто прикладније.

Функција је доступна само одређеној групи корисника, па тако они у САД-у сада могу да промене корисничко име свог Гугл налога. То се односи на дио прије знака @ у Гмаил адреси. Ггл је у децембру објавио да постепено уводи ову опцију за све кориснике.

Економија Позната фирма отпустила 348 радника: Послали им мејл са отказом усред смјене

Да би променио корисничко име свог Гугл налога, потребно је да корисник оде на страницу са подешавањима имејла. Ту кликните или додирните Personal info > Email > Google Account email. Ако је опција за измјену корисничког имена омогућена на вашем налогу, видећете опцију Change Google Account email. . Кликните на њу да бисте започели промјену корисничког имена.

Корисничко име ћете моћи да промијените само једном у 12 мјесеци. Ако промените адресу, Гмејл ће задржати све ваше претходне поруке. Веома је практично и то што ће ваше бивше Гмаил име остати као алтернативна имејл адреса. На тај начин, људи ће моћи да вас контактирају путем обје адресе. Такође, можете се пријавити на Гугл услуге користећи обе имејл адресе.

Тренутно нема званичног датума када ће ова опција постати доступна у осталим регијама, али се очекује да ће функција бити постепено увођена за све кориснике током 2026.

(б92)