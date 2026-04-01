Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

01.04.2026 11:27

Фото: Pexels

Нова опција претплате омогућава гледање Сторија без појављивања на листи, дуже трајање објава и увид у то ко је поново погледао ваш садржај.

Мета тестира нову претплатничку услугу за Инстаграм која корисницима нуди "ексклузивне" опције, попут могућности да Стори објаве трају дуже од 24 сата. Снимке екрана који промовишу "Инстаграм Плус" примијетили су корисници на Филипинима и у Мексику посљедњих дана.

Према снимцима које је подијелио консултант за друштвене мреже Мет Навара, претплата на Инстаграм Плус долази са низом функција фокусираних на Стори које иначе нису доступне корисницима. То укључује:

Могућност прегледа Сторија без остављања трага на листи гледалаца.

  • Објаве које могу трајати дуже од стандардних 24 сата.
  • Сазнајте ко је поново погледао ваш садржај.
  • Посебне реакције за интеракцију са објавама.

Што каже Мета?

Портпарол компаније Мета потврдио је ово тестирање, рекавши да је Инстаграм Плус тренутно доступан у "неколико земаља", али није прецизирао у којим. На посебној страници за помоћ на Метином сајту наводи се да "ова функција тренутно није доступна свима".

"Наша нада је да кроз ове тестове разумијемо шта је људима највредније у премијум пакету функција", изјавио је портпарол.

Такође је потврђено да ће "превију" омогућити људима да виде дио туђег Сторија без појављивања на листи гледалаца, као и да се Стори објаве могу продужити за додатних 24 сата.

Цијена и доступност

Чини се да су ране верзије услуге прилично приступачне:

  • Филипини: 65 ПХП (око 1,07 УСД) мјесечно.
  • Мексико: 39 МXН (око 2,15 УСД) мјесечно.

Мета такође нуди потенцијалним корисницима бесплатан пробни период од мјесец дана.

Трка за приходима изван огласа

Идеја је блиско моделована по узору на Снепчет, који такође нуди бонус функције напредним корисницима. Лансирана 2022. године, та услуга је прикупила милионе претплатника и постала значајан извор прихода за компанију који не долази од оглашавања.

Сада и Мета жели да повећа своје приходе од претплата. Компанија је раније ове године најавила да ће тестирати нове типове претплата, укључујући и оне фокусиране на АИ функције. Поред тога, Мета агресивније промовише и своје Мета Верифајд претплате.

Компанија је такође недавно тестирала функције дијељења линкова у описима објава за претплатнике, уз ограничења дијељења линкова на Фејсбуку за оне који нису претплаћени, преноси Б92.

