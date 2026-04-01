Летови почињу 9. јуна: Аеродром Бањалука уводи нову-стару линију

Са Међународног аеродрома Бањалука од 9. јуна грађани ће моћи летјети и за Тиват што представља повратак старе авио-линије која је повезивала град на Врбасу са црногорским приморјем.
Како је саопштено из бањалучког Аеродрома, летови ће бити два пута седмично и то уторком и петком.
"У сарадњи са Ер Монтенегро, отварамо вам бржу и једноставнију везу ка црногорском приморју и незаборавном љету. Више информација о реду летења и куповини карата биће доступно путем званичног веб сајта и мобилне апликације Ер Монтенегро, као и на тикетинг деску Аеродрома Бањалука", навели су они.
Наука и технологија
Више од половине Европљана признаје да у јавности погледа у телефон непознате особе
Из Бањалуке за овај црногорски град могло се летјети и током неколико протеклих година, а обично су тада биле сезонске линије које су престајале са операцијама у септембру.
Гдје се све може летјети из Бањалуке?
Са бањалучког Аеродрома са ниско-буџетном авио-компанијом "Ryanair" путници могу летјети за Меминген, Стокхолм, Брисел, Гетеборг, Беч и Карлсрухе/Баден-Баден.
С Wizzairom грађани могу путовати за Дортмунд, Штутгарт и Базел, док Ер Сербиа повезује Бањалуку и Београд.
