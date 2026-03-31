Нови удар на џепове грађана Бањалуке

АТВ
31.03.2026 20:14

Скупштина Града Бањалука
Ново поскупљење и нови удар на џепове грађана Бањалуке. Одборници су дали сагласност на поскупљење услуге прикупљања и одвоза комуналног отпада за 29,5 одсто или повећање од 3 до 4 КМ по домаћинству.

Као разлог поскупљења директор „Чистоће“ наводи промјену структуре укупне цијене, раст цијена индустријских производа и енергената што угрожава пословање предузећа.

"Процентуално то јако пуно изгледа, међутим финансијски то је јако симболично. Што се тиче поскупљења оно је неминовно да би нашу услугу континуирано и квалитетно извршавали, потрудићемо се да оперативно, технички боље урадимо посао за грађане", каже Александар Бајић, генерални директор „Чистоће“

Расправа одборника углавном је била усмјерена на дискусије о хигијени града, док је фокус требало да буде на поскупљењу услуга за грађане, порука је предсједника скупштине.

"У овој години је планирано 4,3 милиона за јавну хигијену и да више не треба да се расправља о томе, у овој години очекујемо да наш град нема проблеме са јавном хигијеном", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.

Из перспективе грађана изгледа да је било боље када није било сједница јер није било штетних измјена регулационих планова и повећања цијена комуналних услуга, став је одборника Листе за правду и ред.

"Нисмо видјели финансијски извјештај за 2025. годину, ја вјерујем да одређени проблеми постоје, али да једно ликвидно предузеће које је имало око 5 милиона км неповучене добити да може запасти у такву дубиозу ја заиста не вјерујем у то", каже Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.

На сједници се расправљало и о набавци нових контејнера за које су први пут ове године обезбијеђена средства из буџета.

"Сви који се крећу по граду виде да имамо старе контејнере, полупане, лоше и надам се да ће и та ставка бити ријешена у наредном периоду", рекао је Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.

Одборници су били уздржани када је ријеч о кредитном задужењу код Европске банке за обнову и развој у износу од 7 милиона евра за реконструкцију и модернизацију топловодне и вреловодне мреже.

