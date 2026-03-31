Идентификовани нападачи на хрватског конзула у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:3
Бањалучка полиција је идентификовала особе које су учествовале у сукобу са конзулом првог реда у Бањалуци који је пријављен полицији 29. марта око 4.15 часова.
Ријеч је о В.В. и М.З. из Бањалуке који су 29. марта напали конзула и његовог брата.
"Након комплетирања и документовања предмета, биће покренут прекршајни поступак због почињених прекршаја „Вријеђање“ из члана 8. и „Туча и физички напад“ из члана 12. Закона о јавном реду и миру", саопштено је из полиције.
О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
”Полицији је пријављено да је више непознатих мушкараца физички напало П.Л. и Д.Л., држављане Хрватске, који су задобили тјелесне повреде. Приликом поступања полицијских службеника П.Л. и Д.Л. су изјавили да не желе кривично гоњење нападача”, саопштила је ПУ Бањалука.
Зоран Пиличић, генерални конзул Републике Хрватске у Бањалуци, огласио се 30. марта, поводом напада на конзула првог реда у овом граду, осуђујући овај немили чин и позивајући институције да пронађу и процесуирају починиоце.
Пиличић је за Дневник РТВ ХБ рекао да се догодио један немили чин који су сви дужни осудити.
"У центру Бањалуке догодио се чин, када је хрватски конзул, акдитовани дипломата у генералном конзулату, и његов брат физички нападнути, тучени, и да тако кажем натјеривани скоро пола сата по улицама Бањалуке. Кад су их достигли, опет су их тукли", рекао је Пиличић.
Он каже да су им упућивали увредљиве ријечи и називали их усташама.
Додаје да су конзул и његов брат у реду и да није било тежих физичких повреда те да су у питању повреде попут хематома, модрица и огреботина.
"Можете мислити који је шок кад вас скоро десетак младих људи нападне. Страх хоће ли неко повући нож шрафцигер или нешто слично, страх је што ће се се десити у томе свему", истакао је Пиличић додајући да су о свему овоме институције обавјештене.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч5
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
03
16
59
16
44
16
37
Тренутно на програму