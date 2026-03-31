Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

Дописница Ен-Би-Си Њуза из Бијеле куће Веиџија Ђијанг контактирала је предсједника САД-а Доналда Трампа како би затражила појашњење његове објаве на друштвеним мрежама, у којој је наговијестио могућност да одустане од покушаја да натјера Иран да поново отвори Ормушки мореуз.
Трамп је поновио фрустрацију због тога што друге земље нису послале војне снаге да се придруже америчко-израелским нападима на Иран, али је нагласио да још није спреман повући америчке снаге из сукоба.
"У неком тренутку хоћу, али не још. Друге земље морају доћи и преузети свој дио посла. Иран је разорен, али и они морају доћи и одрадити свој дио", рекао је Трамп .
Трамп је поновио и тврдњу да, упркос наставку иранских напада на бродове и инфраструктуру земаља Перзијског залива, "не постоји стварна пријетња" у Хормушком мореузу.
"Ја ћу бити тамо, али ако имају проблема с набавком нафте, нека дођу и узму је како би требали. Нека дођу и узму је. Нису хтјели никоме помоћи. НАТО је грозан, сви су грозни. Ако желе нафту, нека дођу и узму је. Не постоји стварна пријетња, нема значајне пријетње јер је та земља разорена. Нека дођу и узму је. Вријеме је да нешто ураде сами за себе", рекао је Трамп.
Трамп је раније у објави на друштвеној мрежи Truth Social позвао земље које нису учествовале у америчко-израелским нападима на Иран да купују америчку нафту, али и да оду у Ормушки мореуз и "једноставно га узму".
Посебно је издвојио Уједињено Краљевство и Француску, оцијенивши их некорисним у једномјесечном рату који је уздрмао глобална тржишта, повећао цијене енергије и довео до тога да је Иран практично затворио пролаз танкерима кроз мореуз.
"Све те земље које не могу набавити млазно гориво због Ормушког мореуза, попут Уједињеног Краљевства, које је одбило учествовати у рушењу иранског режима, имам приједлог за вас: број један, купујте од САД-а, имамо га довољно, и број два, скупите мало одгођене храбрости, идите до мореуза и једноставно га узмите", написао је Трамп.
