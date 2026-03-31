Огласио се СДС Гацко: Незадовољни смо Бланушом, не мијењамо дресове!

Општински одбор СДС Гацко саопштио је данас да остаје лојалан странци, упркос незадовољству које су раније изразили према руководству.
Како су навели, поједини су погрешно тумачили њихов ранији допис упућен сједишту странке, због чега су жељели додатно појашњење.
"За све оне који умјесто детаљног читања гледају само наслове и слике, желимо још једном да скренемо пажњу на посљедњу реченицу из нашег дописа. Та реченица гласи: 'У сваком случају, желимо Вам успјешан рад у наредном периоду и доста среће на предстојећим општим изборима на којима ће, вјерујемо као и обично, наш Општински одбор дати свој допринос'", навели су из ОО СДС Гацко.
Из гатачког одбора наглашавају да нема потребе за, како кажу, "облачењем других политичких дресова".
"Ако смо јасно изразили незадовољство према предсједнику странке, то не значи да ће то утицати на рад нашег одбора у Гацку, као ни на нашу лојалност према Српској демократској странци. Напротив, имамо још јачи мотив да поновимо побједничке резултате на наредним изборима", поручили су.
Подсјетимо, страначки функционери из овог одбора раније су поднијели оставке на чланство у органима странке.
