Вишковић: Тражимо инвеститора за прву фазу брзе саобраћајнице Бијељина-Соколац

Вршилац дужности директора "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић изјавио је данас да је у току тражење инвеститора за изградњу дионице брзе саобраћајнице од Бијељине до Коњевић Поља.
"Покренуо сам израду документације и потписао уговор за пројекат брзе цесте. Тренутно смо у фази тражења инвеститора за прву фазу од Бијељине до Коњевић Поља", рекао је Вишковић.
Он је додао да је коначни циљ дионица од Бијељине до Подроманије, дуга око 160 километара, преноси Срна.
Оцијенио је да ће изградња брзе саобраћајнице кроз источни дио Српске, чија је вриједност већа од двије милијарде КМ, потпуно промијенити перспективу овог краја.
"То је капитални пројекат који ће се градити фазно и који ће потпуно промијенити перспективу овог краја", закључио је Вишковић.
