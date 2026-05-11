Вулић: Наставићемо да се боримо како бисмо исправили Шмитову неправду

СНСД ће наставити наш пут борбе и чињеницу да ћемо и даље наставити институционално и правно да се боримо како бисмо исправили сву неправду и сва злодјела које је Кристијан Шмит начинио према Српској - рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
- Оно што је чињеница, он је дошао без релевантне резолуције Савјета безбједности и без ње и одлази - рекла је Вулићева реагујући на најаву Шмита да подноси оставку.
Истиче да је прво питање рјешење и поништавање свих аката које је пустио у правни промет, а које је, како је истакла, Сарајево објеручке прихватило.
- Друго питање, је Уставни суд који коначно одласком Шмита може да се врати у правна и уставна начела дјеловања како би слободно и непристрасно радили. Треће питање, коме је Шмит уплатио стотине милиона марака на непознате и непостојећи рачун. С ким је био у дилу и да ли то иде њему или... ево питаћемо државу Њемачку да ли они знају куда иде тај новац? - пита Вулићева.
Свакако, поручује да ће питање које ће бити актуелно и које ће посебно да обрађују енормна набавка нових технологија за ЦИК.
- Нигдје не бијелом свијету 17 милиона не може бити мање од шест. То само може у ЦИК-у која је Шмитова. Такође, питање које остаје отворено јесте, да ли је повријеђен Закон о заштити личних података. Ми који смо гласали за тај Закон тврдимо да јесте, а ЦИК-ом ћемо се бавити у нарендом периоду. Очекујемо да се БиХ коначно врати у уставне оквире - поручила је она.
